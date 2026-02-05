Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз

Ангеліна Підвисоцька
5 лютого 2026, 19:40оновлено 5 лютого, 20:15
120
Погода у Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -12.
погода
Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 6 лютого
  • Коли температура повітря опуститься до -15 градусів
  • У яких регіонах буде сніг

Погода в Україні 6 лютого буде теплішою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Ускладнені погодні умови через ожеледицю будуть у Рівненській, Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

відео дня

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

У Закарпатській та Івано-Франківській області оголосили ІІІ рівень сніголавинної небезпечності.

Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз
Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що сильні морози відступають. 6 лютого буде сніг. На території західних та південних областей очікується сніг з дощем. Вітер буде рвучким.

Температура повітря на півночі та у центрі опуститься до 3-8 градусів морозу, а на сході - 8-12 градусів морозу. Найтепліше буде на території західних та південних областей. Там температура повітря буде на рівні 0 градусів.

Надалі в Україні буде тепліше, але затримаються опади. Нове похолодання очікується з 9 по 11 лютого.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 6 лютого

В Україні 6 лютого буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують сніг та сніг з дощем. Водночас на дорогах буде ожеледиця. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура протягом доби 3-8° морозу (вночі на сході та північному сході країни 10-15° морозу), в західних та більшості південних областей від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті та в Криму 6-11° тепла)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -12

За даними meteoprog, 6 лютого в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+8 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до -12...-6 градусів.

Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз
Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / фото: meteoprog

Погода 6 лютого у Києві

У Києві 6 лютого буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі та вдень 3-8° морозу; у Києві вночі та вдень 6-8° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз
Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.

Також 2 лютого в Одесі збережеться холодна та вітряна погода без істотних опадів. Вночі -10…-12 °C, вдень -8…-10 °C, через вітер мороз відчуватиметься до -17 °C.

Крім цього, 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

21:07Війна
"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

20:58Україна
"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

20:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Останні новини

21:29

Світла стане більше - нові графіки відключення світла в Запорізькій обалсті 6 лютого

21:18

Світла не буде майже всю добу: оновлені графіки для Дніпра та області на 6 лютогоФото

21:07

Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

20:58

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблимВідео

20:53

Зірка "Індіани Джонса" і "Зоряних воєн" заговорив про кінець кар'єри

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уНаступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-у
20:53

Світло вимикатимуть майже весь день: нові графіки в Черкаській області на 6 лютого

20:43

Ніколь Кідман виграла у екс-чоловіка важливу "битву": актриса залишає США

20:13

Конкуренція наростає: названо ймовірного переможця Євробачення-2026

20:07

"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

Реклама
19:58

Росіяни рік топчуться на місці: командир розніс можливості "другої армії" світу

19:41

Які коти не вимагають від власників багато уваги: топ-5 порідВідео

19:40

Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз

19:38

Погода готує різкий кульбіт: які природні примхи чекають Дніпро на вихідних

19:12

Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ - Кличко назвав умову і терміниВідео

19:10

Україна показала всьому світу, що з ядерною доктриною РФ можна зробити насправдіПогляд

18:54

Красень Спартак і негідник-репортер: топ-5 фільмів з Кірком Дугласом

18:41

Де в Україні дивитися Зимові ігри-2026: повний список каналів і сервісів

18:35

Називалося іменем організатора "червоного терору" 80 років - що це за місто України

18:22

"Живуть в пам'яті роки": названо найбільш недооцінені фільми XXI століття

18:06

Угоді кінець - чи є загроза ядерної війни після 5 лютого та чого чекати Україні

Реклама
18:05

"Фінальне слово": Khayat зробив прогноз на результати Нацвідбору-2026

17:55

Польща передасть Україні стратегічно важливі літаки - Туск

17:36

Майже 700 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчав популярний продукт

17:29

Сир зберігатиметься вдвічі довше, яккщо загорнути його в один кухонний предмет

17:15

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини за столом за 49 с

17:00

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 6 лютого

16:30

"Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

16:27

"Плюс" уже близько: коли в Тернопільській області помітно потеплішає

16:22

Визнання Донбасу російським: Туск зробив важливу заяву

16:21

Три знаки зодіаку незабаром зірвуть джекпот: достаток і благополуччя вже на порозі

16:18

Прикриваючись антикорупцією, нардеп Железняк незаконно збагачується, приховує зв’язки з росією та здійснює махінації з партійними коштами, — ЗМІ

15:58

Переговори в Абу-Дабі закінчилися: Буданов оцінив підсумки зустрічі

15:58

США надаватимуть Україні зброю до завершення війни, але не безкоштовно - Вітакер

15:23

Чому 6 лютого не можна сваритися і сперечатися: яке церковне свято

15:03

Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додомуФото

15:03

Є на кожній кухні: як позбутися цвілі та конденсату на вікнахВідео

14:52

У Львові жінка стріляла у військовослужбовців ТЦК і поліцейських

14:50

Мороз не відступає з Полтавщини: місцевих жителів попередили про зміну погоди

14:31

"Головне - це пити": Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг

14:08

На Рівне насувається потепління: якою буде погода в регіоні 6 лютого

Реклама
14:04

Вʼїзд до країн ЄС для українців стане платним: чому та скільки доведеться віддати

14:00

Спадщина без заповіту: кому і в якій черзі дістанеться майно

13:56

Який автомобіль є найкращим у світі: він випередив навіть Audi та BMW

13:52

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:33

Синоптики оголосили в Харкові жовту небезпеку: яка буде погода

13:19

Дрібниця, але критично важлива: навіщо в ілюмінаторі літака отвір

13:07

Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

13:00

В Польщі під землею існує велике незвичне місто: в чому його особливість

12:44

Україна, РФ та США погодили обмін 314 полоненими - Віткофф

12:40

Як зрозуміти, що ви перелили квітку: головні ознаки та поради

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти