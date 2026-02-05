Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 6 лютого
- Коли температура повітря опуститься до -15 градусів
- У яких регіонах буде сніг
Погода в Україні 6 лютого буде теплішою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Ускладнені погодні умови через ожеледицю будуть у Рівненській, Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
У Закарпатській та Івано-Франківській області оголосили ІІІ рівень сніголавинної небезпечності.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що сильні морози відступають. 6 лютого буде сніг. На території західних та південних областей очікується сніг з дощем. Вітер буде рвучким.
Температура повітря на півночі та у центрі опуститься до 3-8 градусів морозу, а на сході - 8-12 градусів морозу. Найтепліше буде на території західних та південних областей. Там температура повітря буде на рівні 0 градусів.
Надалі в Україні буде тепліше, але затримаються опади. Нове похолодання очікується з 9 по 11 лютого.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 6 лютого
В Україні 6 лютого буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують сніг та сніг з дощем. Водночас на дорогах буде ожеледиця. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура протягом доби 3-8° морозу (вночі на сході та північному сході країни 10-15° морозу), в західних та більшості південних областей від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті та в Криму 6-11° тепла)", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -12
За даними meteoprog, 6 лютого в Україні буде холодно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+8 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до -12...-6 градусів.
Погода 6 лютого у Києві
У Києві 6 лютого буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують сніг. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі та вдень 3-8° морозу; у Києві вночі та вдень 6-8° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.
Як повідомляв Главред, перший тиждень лютого в Україні буде холодним із різкими коливаннями температур та незначними опадами. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що найближчими днями більшість регіонів перебуватиме під впливом арктичного антициклону.
Також 2 лютого в Одесі збережеться холодна та вітряна погода без істотних опадів. Вночі -10…-12 °C, вдень -8…-10 °C, через вітер мороз відчуватиметься до -17 °C.
Крім цього, 3 лютого на Полтавщині збережеться морозна погода без опадів. Вночі очікується -22…-27°, вдень -11…-16°. У Полтаві - -20…-22° вночі та -13…-15° вдень.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
