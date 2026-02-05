'Плюс' уже близько: коли в Тернопільській області помітно потеплішає

На дорогах Тернопільської області збережеться ожеледиця.

https://glavred.net/synoptic/plyus-uzhe-blizko-kogda-v-ternopolskoy-oblasti-zametno-potepleet-10738280.html Посилання скопійоване

Погода в Тернопільській області на 6 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Тернополі 6 лютого

Чи будуть у області завтра опади

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 6 лютого, буде хмарною. Вночі та вдень очікується невеликий дощ. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що завтра вітер трішки послабиться та буде південно-східного напрямку, 9 – 14 м/с.

відео дня

Водночас, температура повітря по області впродовж доби коливатиметься від -4 градусів морозу до +1 градуса тепла. У місті Тернопіль прогнозується 0…-2 градуси.

Що важливо, до 9 лютого на дорогах Тернопільської області збережеться ожеледиця. У регіоні діє перший рівень небезпечності (жовтий).

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Нова хвиля похолодання

Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що наразі сильні морози відступили, але "плюсова" температура протримається недовго.

За її прогнозом, з 9 по 11 лютого в Україні очікується нове похолодання, яке принесе антициклон.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, у Полтаві та області на завтра, 6 лютого, оголошено перший рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю на дорогах у південно-східній частині області. Протягом дня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Погода в Рівненській області в п'ятницю, 6 лютого, буде хмарною. Вночі та вранці очікується мокрий сніг із дощем, вдень - сніг та мокрий сніг.

У Харкові та Харківській області також оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. По місту та області зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред