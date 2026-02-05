'Плюс' уже близько: коли в Тернопільській області помітно потеплішає

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Тернополі 6 лютого
- Чи будуть у області завтра опади
Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 6 лютого, буде хмарною. Вночі та вдень очікується невеликий дощ. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що завтра вітер трішки послабиться та буде південно-східного напрямку, 9 – 14 м/с.
Водночас, температура повітря по області впродовж доби коливатиметься від -4 градусів морозу до +1 градуса тепла. У місті Тернопіль прогнозується 0…-2 градуси.
Що важливо, до 9 лютого на дорогах Тернопільської області збережеться ожеледиця. У регіоні діє перший рівень небезпечності (жовтий).
Нова хвиля похолодання
Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що наразі сильні морози відступили, але "плюсова" температура протримається недовго.
За її прогнозом, з 9 по 11 лютого в Україні очікується нове похолодання, яке принесе антициклон.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, у Полтаві та області на завтра, 6 лютого, оголошено перший рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю на дорогах у південно-східній частині області. Протягом дня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
Погода в Рівненській області в п'ятницю, 6 лютого, буде хмарною. Вночі та вранці очікується мокрий сніг із дощем, вдень - сніг та мокрий сніг.
У Харкові та Харківській області також оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища. По місту та області зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
