Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ - Кличко назвав умову і терміни

Київ організовує додаткові пункти обігріву для постраждалих районів, сказав Кличко.

Кличко назвав терміни відновлення Дарницької ТЕЦ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Відновлення Дарницької ТЕЦ після серії масованих російських ударів може зайняти два місяці за умови відсутності нових атак. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка фахівці проаналізували характер ушкоджень Дарницької ТЕЦ, яка стало однією з цілей ворога під час атаки на Київ 3 лютого Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання для частини будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, понад 1100 багатоповерхівок. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з опалювальних систем, щоб уникнути розмерзання.

"Наразі висновки фахівців такі, що обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців. (Якщо не буде наступних нищівних ударів ворога)", - вказав він.

Кличко додав, що ознайомитися зі списком будинків, яким тимчасово припинено теплопостачання через пошкодження Дарницької ТЕЦ, можна за посиланням.

"Місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без тепла. Додаткових пунктів, які підключили до мобільних котелень, і де можна перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському — 4. (Окрім тих, які там працювали раніше)", - наголосив міський голова.

Мер Києва повідомив, що також у Дарницькому районі ДСНС розгортає 36 додаткових пунктів обігріву, а в Дніпровському — 27. Адреси пунктів доступні на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС доступні за посиланням.

Крім того, ДТЕК організовує максимально зручні графіки подачі електрики для будинків без тепла в Дарницькому та Дніпровському районах.

Чи витримає енергосистема нові удари по Києву - думка експерта

Як писав Главред, російські війська свідомо завдають ударів по об’єктах критичної інфраструктури Києва, зокрема зосереджуючи атаки на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Водночас не слід покладатися ані на панічні прогнози, ані на надто оптимістичні заяви щодо ситуації в енергетиці. Про це повідомив директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Він також зазначив, що наразі ніхто не здатен гарантувати повну стабільність роботи енергосистеми. Єдиним ефективним фактором захисту залишається робота протиповітряної оборони, тоді як будь-які попередні оцінки можливих масштабів пошкоджень поки що є передчасними.

"Говорити наперед, що саме і наскільки буде складно, - це, по суті, гадання на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", - зазначив Сергієнко.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Новини Києва - що відомо про відключення світла і опалення в столиці

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, киянам доведеться перейти на жорстку економію електроенергії, оскільки в лютому постачання світла до столиці може обмежуватися лише 4–6 годинами на добу. Про це заявив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

Після серії масованих російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури одна з київських теплоелектроцентралей не підлягає відновленню. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поінформовані джерела.

У ніч на 3 лютого Росія здійснила найбільшу від початку року атаку на енергетичну систему України. Унаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти генерації та передачі електроенергії, зокрема теплоелектроцентралі й теплоелектростанції, які забезпечували теплом і електрикою Київ, Харків і Дніпро. У ДТЕК повідомили про суттєві руйнування на своїх теплоелектростанціях.

