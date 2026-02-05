Світла стане більше - нові графіки відключень в Запорізькій області 6 лютого

В Запорізькій області запровадять погодинні графіки відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для бізнесу і промисловості.

https://glavred.net/energy/sveta-stanet-bolshe-novye-grafiki-otklyucheniya-sveta-v-zaporozhskoy-oblasti-6-fevralya-10738385.html Посилання скопійоване

Графіки відключення світла для Запорізької області на 6 лютого/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

У Запоріжжі та області будуть діяти графіки відключень світла

Обмеження в максимальних обсягах діятимуть також для бізнесу та промисловості

6 лютого в Запоріжжі та області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та побутових споживачів, а також графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості. Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".

У "Запоріжжяобленерго" повідомили, що обмеження будуть діяти за розпорядженням НЕК "Укренерго" з метою стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми.

відео дня

Відключення здійснюватимуться за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикань.

Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 1.1

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 1.2

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 3.1

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 3.2

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 5.1

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 5.2

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Окрім цього, протягом усього дня (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі.

Крім того, протягом доби у регіоні в повному обсязі діятимуть графіки обмеження потужності.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, стан енергетичної системи України залишається складним, є ймовірність подальшого посилення графіків відключень електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Водночас в Україні планують провести перерахунок комунальних нарахувань. Прем'єр Свириденко повідомила, що громадянам не доведеться оплачувати послуги, які фактично не надавалися через відсутність електроенергії, води або тепла внаслідок російських обстрілів.

Дарницьку теплоелектроцентраль у Києві відвідали посли та представники більш ніж 60 іноземних дипломатичних місій. Делегації продемонстрували наслідки ракетних ударів по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред