Світла стане більше - нові графіки відключень в Запорізькій області 6 лютого

- У Запоріжжі та області будуть діяти графіки відключень світла
- Обмеження в максимальних обсягах діятимуть також для бізнесу та промисловості
6 лютого в Запоріжжі та області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та побутових споживачів, а також графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості. Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".
У "Запоріжжяобленерго" повідомили, що обмеження будуть діяти за розпорядженням НЕК "Укренерго" з метою стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми.
Відключення здійснюватимуться за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикань.
Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 1.1
1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 1.2
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 2.1
2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 2.2
2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 3.1
3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 3.2
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 4.1
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 4.2
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 5.1
5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 5.2
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 6.1
6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Відключення світла 6 лютого Запорізька область черга 6.2
6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Окрім цього, протягом усього дня (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі.
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області
Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, стан енергетичної системи України залишається складним, є ймовірність подальшого посилення графіків відключень електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Водночас в Україні планують провести перерахунок комунальних нарахувань. Прем'єр Свириденко повідомила, що громадянам не доведеться оплачувати послуги, які фактично не надавалися через відсутність електроенергії, води або тепла внаслідок російських обстрілів.
Дарницьку теплоелектроцентраль у Києві відвідали посли та представники більш ніж 60 іноземних дипломатичних місій. Делегації продемонстрували наслідки ракетних ударів по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
