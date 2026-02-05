"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

Ельвіра Гасанова розкрила секрети вбрань першої леді.

Українська дизайнерка Ельвіра Гасанова, яка безкоштовно надає вбрання для Олени Зеленської, розкрила секрети луків першої леді. В інтерв'ю Єві Коршик вона зізналася, як коригує фігуру Зеленської за допомогою дизайнерських рішень.

За словами Ельвіри, під час створення сукні або костюма необхідно розуміти, як речі будуть виглядати на різних типах фігур. Деякі вбрання виглядають добре тільки в певному розмірі, в той час як інші грамотно коригують фігуру і роблять її більш пропорційною. Найвдалішим вбранням з таким ефектом для першої леді Гасанова визнала чорну сукню зі складками на талії і поясом.

Олена Зеленська в чорній сукні / фото: instagram.com, gasanova.brand

"Це плаття теж одне з найулюбленіших, і ми теж вже його повторювали в декількох кольорах. У мене дуже розумна команда, яка працює з різними типами фігур. Тобто багато брендів, які там, умовно, шиють тільки на дівчаток. І ось це сидить красиво на XS, навіть якщо вони зробили градацію на різні розміри. У нас багато різних клієнтів, я ніколи не була XS, тому ми знаємо, як зробити так, щоб жінка в будь-яких параметрах виглядала красиво", — розповіла дизайнерка.

Гасанова також підкреслила, що її команда завжди враховує індивідуальні особливості фігури дружини президента і розуміє, з якими модними рішеннями необхідно бути обережнішими.

Як Олена Зеленська коригує фігуру / фото: instagram.com, Олена Зеленська

"Ми знаємо сильні сторони Олени Володимирівни і знаємо, де, що, як у кожної жінки, хочеться щось прикрити. Саме в цій сукні у нас класні зустрічні складки на талії і підкреслена талія поясом, що не додає додаткового об'єму, але при цьому дає можливість вільно дихати. Тобто пропорційно дуже гарна сукня", — зізналася Ельвіра.

Про особу: Олена Зеленська Олена Зеленська — дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

