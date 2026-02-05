Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

На фронті раптово зменшилась активність РФ - у чому причина

Ангеліна Підвисоцька
5 лютого 2026, 23:44
61
Генштаб ЗСУ фіксує зменшення кількості ворожих штурмів після блокування "Старлінків".
ВСУ, Фронт, Война
На фронті зменшилась активність росіян / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

  • РФ зменшила активність окупантів на фронті
  • На Краматорському напрямку не було зафіксовано атак

Російські окупанти зменшили кількість штурмів на фронті. Це відбулось після блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету "Старлінк". Про це зазначають джерела Радіо Свобода у Генштабі ЗСУ.

На деяких ділянках фронту штурми взагалі припинились.

відео дня

У Генштабі ЗСУ офіційно заявили про те, що станом на 22:00 було 140 бойових зіткнень на фронті від початку доби. Ворог взагалі не проводив атаки на Краматорському напрямку.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що внесені до "білого списку" термінали супутникового інтернету Starlink працюють, а ті, що перебувають у користуванні російських військових – заблоковані.

"Цивільним потрібно верифікувати свої Starlink через ЦНАП. Для юросіб уже незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі Дія", - зазначив він.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що такою перевагою можна скористатися для планування певних заходів. Він вважає це "найбільш болючим періодом для ворога".

"Потім вони все-таки адаптуються до умов війни і їм це буде простіше зробити, ніж якби ми стикнулись з подібною проблемою, так як майже 2 роки з початку повномасштабного вторгнення противник не використовував Starlink як систему зв’язку у військовій сфері", - зазначив він.

На фронті раптово зменшилась активність РФ - у чому причина
Термінал Starlink / Інфографіка: Главред

Коли може завершитись війна - думка експерта

Командир Грузинського національного легіону, який із перших днів бойових дій на Донбасі протистоїть російській агресії та боронить Україну, Мамука Мамулашвілі у чаті на Главреді розповів, коли може закінчитись війна.

Він переконаний, що це залежить від інтенсивності поставок озброєння Україні, але від США не варто чекати інтенсивних поставок.

"Дуже багато залежить від того, наскільки прокинеться Європа, тому що налагодження спільного виробництва озброєнь з європейськими країнами істотно позначиться на перебігу війни. А що стосується мотивації, то в українців її достатньо, щоб виграти війну", - сказав Мамулашвілі.

Водночас він додав, що поки зарано говорити про терміни закінчення війни, адже нині нема цілісної картини щодо допомоги Україні.

"Сподіваюся, що все скоро закінчиться, і ми скоро переможемо в цій війні", - додав він.

Обмеження щодо Starlink в Україні та верифікація власників - останні новини

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що частину терміналів Starlink буде відключено в рамках протидії застосування цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.

1 лютого глава SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи компанії щодо припинення несанкціонованого використання системи Starlink Росією вже дали помітний результат.

Напередодні стало відомо, що SpaceX почала обмежувати можливості застосування терміналів Starlink російською стороною для ударів безпілотниками по Україні на прохання Міністерства оборони України. Про це повідомив радник очільника відомства з технологічних питань Сергій Бескрестнов.

Вас може зацікавити:

Що таке Starlink?

Starlink - це глобальна супутникова система американської компанії SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим супутниковим доступом в Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

Розроблення проєкту почалося 2015 року. У травні 2019 року було запущено першу групу з 60 супутників-прототипів, передає Вікіпедія.

У 2020 році компанія SpaceX почала надавати комерційні послуги доступу в Інтернет у північній частині США та Канаді. На поточний момент кількість абонентів Starlink становить 2,3 мільйона осіб.

З 2022 року Starlink застосовують Збройні Сили України для зв'язку між підрозділами та наведення зброї, дронів і артилерії з метою знищення ворожих військових позицій, танків і техніки під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Starlink
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Пролунали вибухи та зникло світло: два великі міста зазнали атаки дронів, деталі

Пролунали вибухи та зникло світло: два великі міста зазнали атаки дронів, деталі

00:22Війна
На фронті раптово зменшилась активність РФ - у чому причина

На фронті раптово зменшилась активність РФ - у чому причина

23:44Війна
У деяких районах Києва світла стане значно більше: енергетики змінюють графіки

У деяких районах Києва світла стане значно більше: енергетики змінюють графіки

23:26Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Останні новини

00:22

Пролунали вибухи та зникло світло: два великі міста зазнали атаки дронів, деталі

05 лютого, четвер
23:44

На фронті раптово зменшилась активність РФ - у чому причина

23:26

У деяких районах Києва світла стане значно більше: енергетики змінюють графіки

22:45

Розсада не буде рости: яку землю категорично не можна використовуватиВідео

21:29

Світла стане більше - нові графіки відключень в Запорізькій області 6 лютого

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уНаступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-у
21:18

Світла не буде майже всю добу: оновлені графіки для Дніпра та області на 6 лютогоФото

21:07

Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

20:58

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблимВідео

20:53

Зірка "Індіани Джонса" і "Зоряних воєн" заговорив про кінець кар'єри

Реклама
20:53

Світло вимикатимуть майже весь день: нові графіки в Черкаській області на 6 лютого

20:43

Ніколь Кідман виграла у екс-чоловіка важливу "битву": актриса залишає США

20:13

Конкуренція наростає: названо ймовірного переможця Євробачення-2026

20:07

"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

19:58

Росіяни рік топчуться на місці: командир розніс можливості "другої армії" світу

19:41

Які коти не вимагають від власників багато уваги: топ-5 порідВідео

19:40

Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз

19:38

Погода готує різкий кульбіт: які природні примхи чекають Дніпро на вихідних

19:12

Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ - Кличко назвав умову і терміниВідео

19:10

Україна показала всьому світу, що з ядерною доктриною РФ можна зробити насправдіПогляд

18:54

Красень Спартак і негідник-репортер: топ-5 фільмів з Кірком Дугласом

Реклама
18:41

Де в Україні дивитися Зимові ігри-2026: повний список каналів і сервісів

18:35

Називалося іменем організатора "червоного терору" 80 років - що це за місто України

18:22

"Живуть в пам'яті роки": названо найбільш недооцінені фільми XXI століття

18:06

Угоді кінець - чи є загроза ядерної війни після 5 лютого та чого чекати Україні

18:05

"Фінальне слово": Khayat зробив прогноз на результати Нацвідбору-2026

17:55

Польща передасть Україні стратегічно важливі літаки - Туск

17:36

Майже 700 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчав популярний продукт

17:29

Сир зберігатиметься вдвічі довше, яккщо загорнути його в один кухонний предмет

17:15

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини за столом за 49 с

17:00

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 6 лютого

16:30

"Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

16:27

"Плюс" уже близько: коли в Тернопільській області помітно потеплішає

16:22

Визнання Донбасу російським: Туск зробив важливу заяву

16:21

Три знаки зодіаку незабаром зірвуть джекпот: достаток і благополуччя вже на порозі

16:18

Прикриваючись антикорупцією, нардеп Железняк незаконно збагачується, приховує зв’язки з росією та здійснює махінації з партійними коштами, — ЗМІ

15:58

Переговори в Абу-Дабі закінчилися: Буданов оцінив підсумки зустрічі

15:58

США надаватимуть Україні зброю до завершення війни, але не безкоштовно - Вітакер

15:23

Чому 6 лютого не можна сваритися і сперечатися: яке церковне свято

15:03

Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додомуФото

15:03

Є на кожній кухні: як позбутися цвілі та конденсату на вікнахВідео

Реклама
14:52

У Львові жінка стріляла у військовослужбовців ТЦК і поліцейських

14:50

Мороз не відступає з Полтавщини: місцевих жителів попередили про зміну погоди

14:31

"Головне - це пити": Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг

14:08

На Рівне насувається потепління: якою буде погода в регіоні 6 лютого

14:04

Вʼїзд до країн ЄС для українців стане платним: чому та скільки доведеться віддати

14:00

Спадщина без заповіту: кому і в якій черзі дістанеться майно

13:56

Який автомобіль є найкращим у світі: він випередив навіть Audi та BMW

13:52

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:33

Синоптики оголосили в Харкові жовту небезпеку: яка буде погода

13:19

Дрібниця, але критично важлива: навіщо в ілюмінаторі літака отвір

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти