На фронті раптово зменшилась активність РФ - у чому причина

На фронті зменшилась активність росіян / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

РФ зменшила активність окупантів на фронті

На Краматорському напрямку не було зафіксовано атак

Російські окупанти зменшили кількість штурмів на фронті. Це відбулось після блокування незареєстрованих терміналів супутникового інтернету "Старлінк". Про це зазначають джерела Радіо Свобода у Генштабі ЗСУ.

На деяких ділянках фронту штурми взагалі припинились.

У Генштабі ЗСУ офіційно заявили про те, що станом на 22:00 було 140 бойових зіткнень на фронті від початку доби. Ворог взагалі не проводив атаки на Краматорському напрямку.

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що внесені до "білого списку" термінали супутникового інтернету Starlink працюють, а ті, що перебувають у користуванні російських військових – заблоковані.

"Цивільним потрібно верифікувати свої Starlink через ЦНАП. Для юросіб уже незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі Дія", - зазначив він.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що такою перевагою можна скористатися для планування певних заходів. Він вважає це "найбільш болючим періодом для ворога".

"Потім вони все-таки адаптуються до умов війни і їм це буде простіше зробити, ніж якби ми стикнулись з подібною проблемою, так як майже 2 роки з початку повномасштабного вторгнення противник не використовував Starlink як систему зв’язку у військовій сфері", - зазначив він.

Термінал Starlink / Інфографіка: Главред

Коли може завершитись війна - думка експерта

Командир Грузинського національного легіону, який із перших днів бойових дій на Донбасі протистоїть російській агресії та боронить Україну, Мамука Мамулашвілі у чаті на Главреді розповів, коли може закінчитись війна.

Він переконаний, що це залежить від інтенсивності поставок озброєння Україні, але від США не варто чекати інтенсивних поставок.

"Дуже багато залежить від того, наскільки прокинеться Європа, тому що налагодження спільного виробництва озброєнь з європейськими країнами істотно позначиться на перебігу війни. А що стосується мотивації, то в українців її достатньо, щоб виграти війну", - сказав Мамулашвілі.

Водночас він додав, що поки зарано говорити про терміни закінчення війни, адже нині нема цілісної картини щодо допомоги Україні.

"Сподіваюся, що все скоро закінчиться, і ми скоро переможемо в цій війні", - додав він.

Обмеження щодо Starlink в Україні та верифікація власників - останні новини

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що частину терміналів Starlink буде відключено в рамках протидії застосування цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.

1 лютого глава SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи компанії щодо припинення несанкціонованого використання системи Starlink Росією вже дали помітний результат.

Напередодні стало відомо, що SpaceX почала обмежувати можливості застосування терміналів Starlink російською стороною для ударів безпілотниками по Україні на прохання Міністерства оборони України. Про це повідомив радник очільника відомства з технологічних питань Сергій Бескрестнов.

Що таке Starlink? Starlink - це глобальна супутникова система американської компанії SpaceX для забезпечення високошвидкісним широкосмуговим супутниковим доступом в Інтернет у місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним. Розроблення проєкту почалося 2015 року. У травні 2019 року було запущено першу групу з 60 супутників-прототипів, передає Вікіпедія. У 2020 році компанія SpaceX почала надавати комерційні послуги доступу в Інтернет у північній частині США та Канаді. На поточний момент кількість абонентів Starlink становить 2,3 мільйона осіб. З 2022 року Starlink застосовують Збройні Сили України для зв'язку між підрозділами та наведення зброї, дронів і артилерії з метою знищення ворожих військових позицій, танків і техніки під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

