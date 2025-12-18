Рус
"Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі: за скільки ракета долетить до України

Ангеліна Підвисоцька
18 грудня 2025, 19:27оновлено 18 грудня, 20:28
З Білорусі до Києва "Орєшнік" може долетіти менше ніж за 2 хвилини.
Орешник, Лукашенко
У Білорусі з'явився Орєшнік / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Росіяни нібито розмістили у Білорусі ракетний комплекс для запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Про це заявив самопроголошений місцевий президент Олександр Лукашенко, пишуть білоруські ЗМІ.

Він додав, що це вже нібито заступило на бойове чергування.

"Перші позиції обладнання ракетного комплексу "Орєшнік". Він у нас з учорашнього дня і заступає на бойове чергування. Знаєте, багато хто почав кричати: "Ах, Білорусь поставив під приціл. Ах, ядерна зброя. Вона ж буде насамперед атаковане іноземцями. Ось біда, ось біда, привіз сюди". Не піддавайтеся цим розмовам. А що, якщо проти нас воюватимуть, нас що, гладити по голівці будуть? Проти нас будуть завдавати ударів, по центрах прийняття рішень. Тому ми робимо все, щоб не допустити війни", — заявив Лукашенко.

Що відомо про "Орєшнік" / Інфографіка: Главред
Що відомо про "Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Швидкість польоту "Орєшніка"

Телеграф зазначає, що російська ракета "Орєшнік" може летіти зі швидкістю понад 12 3000 км.

Якщо "Орєшнік" розміщений у центрі Білорусі (між Мінськом і Бобруйськом), то орієнтовний час підльоту ракети буде таким:

  • Київ - 1 хвилина 51 секунда,
  • Луцьк - 1 хвилина 44 секунди,
  • Львів - 2 хвилини 24 секунди,
  • Рівне - 1 хвилина 40 секунд.

