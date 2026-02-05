Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додому

З полону до України повернулися 157 громадян — військові та цивільні, більшість із яких утримувалися в Росії з 2022 року, зазначив Зеленський.

Сьогодні, 5 лютого, між Україною та країною-агресоркою Росією відбувся перший за довгий час обмін полоненими. Додому з російського полону повернулись 157 українських військових. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Є сьогодні обмін, я вітаю всі сім'ї, які зустріли своїх близьких, рідних вдома в найближчий часом. Це дуже добре. 157 воїнів України повернуться додому. Цей напрямок я попросив ще раз підняти. І тому, я думаю, що зараз групи знову зустрінуться і проговорять питання. Тому що вони проговорили цей обмін, він відбувся. Треба ще підняти питання наступних обмінів. Тому що до наступних обмінів поки що фідбеку немає. Зараз вони про це поговорять", - вказав Зеленський. відео дня

У своєму Telegram Володимир Зеленський повідомив про повернення в Україну 157 громадян.

"Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні. Більшість були в полоні ще з 22-го року", - вказав він.

За його словами, цей обмін став можливим після тривалої перерви, і сам факт його проведення має велике значення. Президент подякував усім, хто долучається до процесу обмінів, а також військовим на фронті, завдяки рішучим діям яких формується обмінний фонд, без чого такі повернення були б неможливими.

Він наголосив, що робота зі звільнення полонених триватиме й надалі, адже мета — повернути кожного українця. За кожне ім’я ведеться окрема робота, щоб усі родини змогли дочекатися своїх близьких.

Кого вдалось повернути з полону

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що за підсумками переговорів відбувся перший цього року обмін. За дорученням президента України з російського полону визволили 157 громадян — 150 військовослужбовців і 7 цивільних.

До України в рамках обміну повертаються бійці Збройних сил України, зокрема з Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, територіальної оборони, Десантно-штурмових та Повітряних сил, а також військові Національної гвардії й Державної прикордонної служби. Серед звільнених є не лише солдати й сержанти, а й офіцери. Вони боронили Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському та Київському напрямках.

"Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертається військовослужбовець Національної Гвардії поневолений під час захоплення ЧАЕС. 139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року", - йдеться у повідомленні.

У Штабі також наголосили, що особливістю цього обміну стало повернення українців, яких Росія незаконно засудила. Наймолодшому звільненому захиснику — 23 роки: у полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя й був засуджений російським судом до довічного ув’язнення. Найстаршому з визволених нині 63 роки.

"Висловлюємо вдячність США та ОАЕ за допомогу в організації обміну та поверненні додому цивільних та військових українців.Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі", - резюмували в Штабі.

Яка особливість цього обміну полоненими

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вказав на те, що особливістю цього обміну стало повернення в Україну 18 захисників, яких російська сторона засудила до тривалих термінів ув’язнення.

Серед звільнених переважають військові рядового складу, водночас додому повернулися й 16 офіцерів.

Також до України вдалось повернути захисника, якому напередодні, 4 лютого, виповнилося 28 років — символічний день народження він зустрів уже на рідній землі.

"Загалом звільненні мають складний психологічний стан, але вони всі неймовірно щасливі бути вдома. У деяких фіксується критично мала вага тіла", - вказав він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що українські військові, яких вдалося повернути з російського полону, пережили надзвичайно складні випробування, тому на них чекає тривалий період відновлення.

"Ми забезпечимо всебічну допомогу для наших військовослужбовців: обстеження, за необхідності – лікування та реабілітація, програми для підтримки ментального здоров’я", - додав він.

Він також підкреслив, що навіть попри тривалу паузу в обмінах робота над поверненням українців триває безперервно, адже цей процес є складним і складається з багатьох етапів.

"Ми пам’ятаємо про всіх, хто ще в неволі. І продовжуватимемо роботу, доки всі наші не повернуться додому!", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 лютого під час другого етапу мирних переговорів представники США, України та Росії досягли домовленості про обмін 314 військовополоненими. За словами спецпосланника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який бере участь у перемовинах, це перший обмін такого масштабу за останні п’ять місяців.

Від початку повномасштабної війни в український полон потрапили понад 10 тисяч російських військових, причому серед них дедалі частіше фіксують іноземних найманців, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Також зазначається, що 16 грудня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською омбудсманкою Тетяною Москальковою та керівниками місій Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії, під час яких, зокрема, обговорювали питання обміну полоненими.

