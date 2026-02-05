Рус
У деяких районах Києва світла стане значно більше: енергетики змінюють графіки

Руслан Іваненко
5 лютого 2026, 23:26
Фахівці запускають нові газові когенераційні установки потужністю 9 і 18 МВт для стабілізації енергосистеми.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання у Дарницькому та Дніпровському районах Києва / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

  • Удар по Дарницькій ТЕЦ спричинив проблеми з опаленням і електрикою
  • Найгірша ситуація в районі, який обслуговувала ТЕЦ-4
  • Енергетики працюють над покращеними графіками подачі світла

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва виникла складна ситуація з опаленням після удару Росії по Дарницькій ТЕЦ. Енергетики намагаються забезпечити стабільне електропостачання для будинків, які залишилися без тепла, повідомляє Міністерство енергетики України в Telegram.

Відновлення електропостачання

Найбільш критичною залишається зона, яку обслуговувала ТЕЦ-4. За даними міської влади, найближчим часом відновлення теплопостачання там не очікується.

"Тому енергетики прагнуть забезпечити покращені графіки електропостачання. Загалом над відновленням електропостачання в місті сьогодні було задіяно 64 ремонтні бригади", – зазначили у відомстві.

Запуск нових когенераційних установок

Також у Міністерстві енергетики додали, що триває робота зі встановлення газових когенераційних установок. Запуск нових об'єктів потужністю 9 МВт і 18 МВт очікується найближчим часом.

"Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об'єктів", – підкреслили в міністерстві.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Гуманітарна та технічна допомога

Цього тижня через хаб екстреної енергетичної допомоги в Україну надійде 596 тонн гуманітарного вантажу. Він включає трансформатори, ізолятори, генератори та інше критично важливе обладнання. Вантаж буде розподілено між енергетичними компаніями, органами місцевої влади та об’єктами критичної інфраструктури по всій країні.

Чи зможе енергосистема Києва витримати нові удари – думка експерта

Російські війська свідомо атакують критично важливі об’єкти Києва, зокрема ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Водночас не варто орієнтуватися на панічні прогнози або надмірно оптимістичні заяви щодо ситуації в енергетиці, зазначає експерт.

"Наразі ніхто не може гарантувати повну стабільність роботи енергосистеми", – підкреслює директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

За його словами, найдієвіший захист залишається робота протиповітряної оборони, а будь-які попередні оцінки можливих масштабів пошкоджень поки що є передчасними.

"Говорити наперед, що саме і наскільки буде складно, – це, по суті, гадання на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", – додає Сергієнко.

Новини Києва – яка ситуація зі світлом та опаленням у столиці

Як раніше писав Главред, киянам доведеться перейти на жорстку економію електроенергії, оскільки в лютому постачання світла до столиці може обмежуватися лише 4–6 годинами на добу. Про це заявив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

Крім того, відновлення Дарницької ТЕЦ після серії масованих російських ударів може зайняти два місяці за умови відсутності нових атак. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, у що ніч на 3 лютого Росія здійснила найбільшу від початку року атаку на енергетичну систему України. Унаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти генерації та передачі електроенергії, зокрема теплоелектроцентралі й теплоелектростанції, які забезпечували теплом і електрикою Київ, Харків і Дніпро. У ДТЕК повідомили про суттєві руйнування на своїх теплоелектростанціях.

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Масштабна ракетна атака на енергетику
