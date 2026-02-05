Мороз не відступає з Полтавщини: місцевих жителів попередили про зміну погоди

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде температура повітря у Полтаві 6 лютого
- Чи будуть опади на Полтавщині до кінця робочого тижня
У Полтаві та області сьогодні, 5 лютого, погода хмарна з проясненнями, без істотних опадів. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
Температура по області до кінця дня протримається на рівні 4-9 градусів морозу, а в самій Полтаві коливатиметься в межах 6-8 градусів морозу.
Однак вже завтра, 6 лютого, оголошено перший рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю на дорогах у південно-східній частині області.
Погода 6 лютого
У п'ятницю протягом дня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря по області коливатиметься в межах 7-12 градусів морозу вночі та 3-8 градусів морозу вдень. Водночас у Полтаві температура буде вища - від 9 до 11 градусів морозу вночі та від 4 до 6 градусів морозу вдень.
Коли в Україну повернуться сильні морози - прогноз синоптика
Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, сильні морози поки що відступили, волога та тепліша Атлантика посипає Україну снігом, вітер від протистояння східного антициклону та західної циклонічності посилюється, а температура повітря подекуди вже показує малесенькі "плюси".
Однак не варто розраховувати, що до кінця зими морози не повернуться в Україну - вже з 9 по 11 лютого очікується похолодання через ще один антициклон.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 5-6 лютого в горах Львівської області прогнозують помірну сніголавинну небезпеку (2 рівень) у зв’язку з відлигою. Туристів та мешканців гірських районів закликають бути обережними.
Раніше повідомлялося, що погода в Рівненській області у п'ятницю, 6 лютого, буде хмарною. Вночі та вранці очікується мокрий сніг із дощем, вдень - сніг та мокрий сніг.
Напередодні стало відомо, що сьогодні у всій Тернопільській області оголошено штормове попередження та перший рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю.
Більше новин:
- Україна, РФ та США погодили обмін 314 полоненими - Віткофф
- РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі
- Вʼїзд до країн ЄС для українців стане платним: чому та скільки доведеться віддати
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред