Мороз не відступає з Полтавщини: місцевих жителів попередили про зміну погоди

Погодні умови у Полтаві та області до кінця робочого тижня будуть не надто сприятливі.

Погода на Полтавщині 5-6 лютого / фото: pixabay

У Полтаві та області сьогодні, 5 лютого, погода хмарна з проясненнями, без істотних опадів. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Температура по області до кінця дня протримається на рівні 4-9 градусів морозу, а в самій Полтаві коливатиметься в межах 6-8 градусів морозу.

Погода в Полтаві 5 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Однак вже завтра, 6 лютого, оголошено перший рівень небезпечності через ожеледь та ожеледицю на дорогах у південно-східній частині області.

Погода 6 лютого

У п'ятницю протягом дня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря по області коливатиметься в межах 7-12 градусів морозу вночі та 3-8 градусів морозу вдень. Водночас у Полтаві температура буде вища - від 9 до 11 градусів морозу вночі та від 4 до 6 градусів морозу вдень.

Погода в Полтаві 6 лютого / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україну повернуться сильні морози - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, сильні морози поки що відступили, волога та тепліша Атлантика посипає Україну снігом, вітер від протистояння східного антициклону та західної циклонічності посилюється, а температура повітря подекуди вже показує малесенькі "плюси".

Однак не варто розраховувати, що до кінця зими морози не повернуться в Україну - вже з 9 по 11 лютого очікується похолодання через ще один антициклон.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, Главред писав, що 5-6 лютого в горах Львівської області прогнозують помірну сніголавинну небезпеку (2 рівень) у зв’язку з відлигою. Туристів та мешканців гірських районів закликають бути обережними.

Раніше повідомлялося, що погода в Рівненській області у п'ятницю, 6 лютого, буде хмарною. Вночі та вранці очікується мокрий сніг із дощем, вдень - сніг та мокрий сніг.

Напередодні стало відомо, що сьогодні у всій Тернопільській області оголошено штормове попередження та перший рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

