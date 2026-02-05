Переговори в Абу-Дабі закінчилися: Буданов оцінив підсумки зустрічі

Представник української делегації оцінив хід нового раунду переговорів.

Перший коментар Буданова про чергові переговори / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/rustemumerov.ua

Що сказав Буданов:

Переговори в Абу-Дабі пройшли конструктивно

Посередництво США в ході перемовин було якісним

Україна США та країна-агресорка Росія сьогодні, 5 лютого, провели другий раунд переговорів в Абу-Дабі. Керівник ОП Кирило Буданов розповів РБК-Україна, чим закінчилися консультації.

За його словами, вони були "конструктивними". При цьому Буданов вирішив не розкривати інших деталей щодо досягнутих результатів в ході чергових перемовин.

"Перемовини пройшли дійсно конструктивно. Вдячний США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво", - заявив очільник ОП, який є учасником української делегації на переговорах.

Експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", голови благодійного фонду "Нова дорога" Валерія Клочка, так зване енергетичне перемир'я, на яке нібито погодився російський диктатор, ніяк не пов'язане з мирними переговорами.

Крім того, домовленості та умови припинення ударів по енергетиці так і не були формалізовані. Клочок підкреслив, що спершу варто чітко розуміти, чи взагалі існувало формальне перемир’я, адже Росія не подавала жодних очевидних сигналів про домовленості з Україною.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито залишається відкритою для мирного врегулювання війни в Україні. Водночас він пригрозив продовженням ракетних й дронових ударів.

Раніше також ЗМІ писали, що на мирних переговорах в Абу-Дабі Росія підвищила свої вимоги щодо статусу Донбасу. Кремль прагне не лише контролю над регіоном, а й офіційного визнання Донбасу російським.

Напередодні повідомлялося, що 5 лютого в Абу-Дабі пройшов другий день мирних переговорів України, США та Росії. Робота тривала в такому ж форматі, що й 4 лютого. Рустем Умєров очолював перемовну делегацію України.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

