'Розуміємо, де буде розміщення': Зеленський розповів про перекидання Орєшніка в РБ

Інформацію про розміщення "Орєшніка" Україна передає своїм партнерам.

Головне:

Відомо, де в Білорусі розташований російський "Орєшнік"

Інформація про це передається українським партнерам

Україна передала партнерам інформацію, де в Білорусі розташований російський "Орєшнік", заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомив він у Telegram, партнери ухвалять рішення про те, як їм реагувати на цю ситуацію.

"Завершується розміщення "Орєшніка" на території Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати", - сказав Зеленський.

Куди направлений Орєшнік: дані розвідки

Росія, яка виступає в ролі держави-агресора, розміщує на території Білорусі балістичну ракету середньої дальності під назвою "Орєшнік". Про це повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Він зазначив, що ракета орієнтована на європейський напрямок. Таким кроком російська сторона прагне посилити тиск на країни Європи і водночас знизити ризик ураження комплексу "Орєшнік".

Раніше повідомлялося про те, що російські ракети "Орєшнік" з'являться на секретній базі в Білорусі. У Білорусі почалося будівництво нової військової бази біля Мінська, проте в публічному просторі немає жодних згадок про це будівництво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що "Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі. З Білорусі до Києва може долетіти менше ніж за 2 хвилини.

Як повідомляв Главред, ракети "Орєшнік" мають дальність польоту "5000 кілометрів, з "мертвою зоною" близько 700 кілометрів", тому європейцям, особливо у Східній Європі, потрібно звернути на це увагу.

Інші новини:

Що таке Ярс PC-24 Ярс - російський стратегічний ракетний комплекс із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного та шахтного базування з головною частиною, що розділяється. Розроблено Московським інститутом теплотехніки (МІТ) під керівництвом академіка РАН Ю. С. Соломонова. Є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М". Тактико-технічні характеристики не розкриваються. Відомо, що максимальна дальність ракети Ярс - 12 тисяч кілометрів.

