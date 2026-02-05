Рус
Світло вимикатимуть майже весь день: нові графіки в Черкаській області на 6 лютого

Юрій Берендій
5 лютого 2026, 20:53оновлено 5 лютого, 21:56
6 лютого у Черкаській області запровадять погодинні графіки відключень електроенергії.
Відключення світла в Черкаській області - коли не буде світла 6 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Графіки відключень будуть діяти протягом всієї доби
  • Обмеження діятимуть через наслідки російських атак

Завтра, 6 лютого, в Черкаській області будуть діяти графіки погодинних відключень світла. "Черкасиобленерго" опублікувало години відключень електроенергії для всіх черг і підчерг.

У "Черкасиобленерго" повідомили, що запровадження обмежень пов’язане з постійними ворожими обстрілами та наслідками попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Відключення світла 6 лютого Черкаська область черга 1.1

1.1: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:30

Відключення світла 6 лютого Черкаська область черга 1.2

1.2: 01:00 – 05:00, 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 23:30

Відключення світла 6 лютого Черкаська область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 02:30 – 07:00, 08:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 20:30 – 00:00

Відключення світла 6 лютого Черкаська область черга 2.2

2.2: 00:00 – 01:30, 03:30 – 08:00, 09:30 – 14:00, 15:30 – 20:00, 21:30 – 00:00

Відключення світла 6 лютого Черкаська область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:30, 04:30 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 21:00, 23:30 – 00:00

Відключення світла 6 лютого Черкаська область черга 3.2

3.2: 00:00 – 01:00, 03:00 – 07:30, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 21:00 – 00:00

Відключення світла 6 лютого Черкаська область черга 4.1

4.1: 02:00 – 06:30, 08:00 – 12:30, 14:00 – 18:30, 20:00 – 00:00

Відключення світла 6 лютого Черкаська область черга 4.2

4.2: 00:00 – 03:00, 05:00 – 09:30, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:30, 23:00 – 00:00

Відключення світла 6 лютого Черкаська область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:30, 22:00 – 00:00

Відключення світла 6 лютого Черкаська область черга 5.2

5.2: 01:30 – 05:30, 07:30 – 12:00, 13:30 – 18:00, 19:30 – 24:00

Відключення світла 6 лютого Черкаська область черга 6.1

6.1: 00:30 – 04:30, 06:30 – 11:00, 12:30 – 17:00, 18:30 – 23:00

Відключення світла 6 лютого Черкаська область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 05:30 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00, 23:30 – 00:00

Також, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", для промислових підприємств і бізнесу Черкаської області 6 лютого протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, відновлювальні роботи на Дарницькій ТЕЦ після масованих російських обстрілів можуть тривати близько двох місяців. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев також висловився щодо ситуації в регіонах, пояснивши, де нині спостерігаються найбільші труднощі з теплопостачанням і електроенергією.

У Харкові через значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованих російських ударів у місті та області запроваджено режим надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня, повідомили у міській раді.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Черкаси Черкаська область Черкащина відключення відключення Новини Черкаси відключення світла Відключення світла Черкаська область
Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

21:07Війна
"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

20:58Україна
"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

20:07Війна
Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

