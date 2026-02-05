"Головне - це пити": Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг

Наталія Могилівська обрала для себе схуднення через оздоровлення та очищення організму.

Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Коротко:

Могилевська керувалася методикою біохіміка Марви Оганян

Співачка підкреслила, що розповідає тільки про свій досвід

Популярна українська співачка Наталія Могилевська детально розповіла про секрети свого схуднення. Раніше вона зізналася про втрату 25 кілограмів.

У своєму Telegram-каналі вона повідомила, що обрала для себе схуднення через оздоровлення та очищення організму. Могилевська керувалася методикою біохіміка Марви Оганян, а також читала книги американського дієтолога Поля Брегга.

відео дня

"Я робила просто оздоровлення і очищення організму за Марвою Оганян. Почитайте. Почитайте Семенову, почитайте Поля Брегга. Головне - це пити олії, пити гіркі трави, робити очищення організму. І навіть вправи, які я робила, це тільки прогулянки. Я почала займатися танцями тільки на останньому етапі, коли вже була мінус багато кілограмів", - написала вона.

Співачка підкреслила, що розповідає тільки про свій досвід, тому іншим радить обов'язково консультуватися з лікарем, перш ніж застосовувати будь-які методи схуднення.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Наталія Могилевська - останні новини по темі

Інші новини:

Про особу: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилівська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).

