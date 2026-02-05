Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Головне - це пити": Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг

Віталій Кірсанов
5 лютого 2026, 14:31
375
Наталія Могилівська обрала для себе схуднення через оздоровлення та очищення організму.
Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг
Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Коротко:

  • Могилевська керувалася методикою біохіміка Марви Оганян
  • Співачка підкреслила, що розповідає тільки про свій досвід

Популярна українська співачка Наталія Могилевська детально розповіла про секрети свого схуднення. Раніше вона зізналася про втрату 25 кілограмів.

У своєму Telegram-каналі вона повідомила, що обрала для себе схуднення через оздоровлення та очищення організму. Могилевська керувалася методикою біохіміка Марви Оганян, а також читала книги американського дієтолога Поля Брегга.

відео дня

"Я робила просто оздоровлення і очищення організму за Марвою Оганян. Почитайте. Почитайте Семенову, почитайте Поля Брегга. Головне - це пити олії, пити гіркі трави, робити очищення організму. І навіть вправи, які я робила, це тільки прогулянки. Я почала займатися танцями тільки на останньому етапі, коли вже була мінус багато кілограмів", - написала вона.

Співачка підкреслила, що розповідає тільки про свій досвід, тому іншим радить обов'язково консультуватися з лікарем, перш ніж застосовувати будь-які методи схуднення.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Наталія Могилевська - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 лютого відома українська співачка Наталя Могилевська поділилася емоційним постом у річницю загибелі свого друга і колеги Кузьми Скрябіна, опублікувавши в Instagram архівні фотографії з музикантом.

Раніше, 23 січня, артистка, яка зазвичай не афішує особисте життя, зробила виняток і показала підписникам в Telegram романтичний кадр зі своїм обранцем, дозволивши зазирнути в приватну атмосферу пари.

18 січня Могилевська після сімейної поїздки на Тенеріфе розповіла в Instagram про проблеми з будинком, що виникли через відключення електроенергії, зазначивши, що перед її чоловіком постало непросте завдання.

Інші новини:

Про особу: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилівська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Наталія Могилевська Могилевська новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додому

Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додому

15:03Війна
РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:52Війна
Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

13:07Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Долар різко впав, а євро з злотим злетіли: новий курс валют на 5 лютого

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Росіян взяли в "котел" на фронті - в ЗСУ назвали кількість оточених окупантів

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

Осадча та Горбунов заговорили про поповнення в родині: "Далі більше"

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з Росією

Останні новини

15:03

Україна провела обмін полоненими РФ — кого вдалося повернути додому

15:03

Є на кожній кухні: як позбутися цвілі та конденсату на вікнахВідео

14:52

У Львові жінка стріляла у військовослужбовців ТЦК і поліцейських

14:50

Мороз не відступає з Полтавщини: місцевих жителів попередили про зміну погоди

14:31

"Головне - це пити": Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг

Реальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - КлочокРеальних гарантій немає, Україні важливо використати будь-яку паузу у війні - Клочок
14:08

На Рівне насувається потепління: якою буде погода в регіоні 6 лютого

14:04

Вʼїзд до країн ЄС для українців стане платним: чому та скільки доведеться віддати

14:00

Спадщина без заповіту: кому і в якій черзі дістанеться майно

13:56

Який автомобіль є найкращим у світі: він випередив навіть Audi та BMW

Реклама
13:52

РФ виставила новий ультиматум на переговорах в Абу-Дабі: ЗМІ дізналися деталі

13:33

Синоптики оголосили в Харкові жовту небезпеку: яка буде погода

13:19

Дрібниця, але критично важлива: навіщо в ілюмінаторі літака отвір

13:07

Теплих днів буде обмаль: відома дата повернення сильних морозів в Україну

13:00

В Польщі під землею існує велике незвичне місто: в чому його особливість

12:44

Україна, РФ та США погодили обмін 314 полоненими - Віткофф

12:40

Як зрозуміти, що ви перелили квітку: головні ознаки та поради

12:36

Гороскоп на завтра 6 лютого: Стрільцям - вражаючі новини, Водоліям - похвала

12:14

"Буде просто острівець": командир здивував термінами та сценарієм розпаду РосіїВідео

12:06

Ракети "Фламінго" уразили полігон, де запускають "Орєшнік": які наслідки

12:00

60–75 днів до грядки: як правильно розрахувати посів перцю

Реклама
11:48

Два обласні центри України під загрозою: військовий попередив, що задумав ворог

11:15

Китайський гороскоп на завтра 6 лютого: Мавпам - страх, Свиням - тривога

11:04

Запечена картопля буде ще хрусткішою: секретний Інгредієнт для ідеальної страви

11:03

Леся Нікітюк готується до весілля з нареченим-військовим - деталі

11:03

Удар по гаманцях українців: цінники на один продукт вперто повзуть угору

11:00

Зникла відстрочка в Резерв+: що кажуть у Міноборони і що радять адвокати

10:53

В окупантів катастрофа на фронті: РФ багато де зупинила штурмові дії

10:33

Удача не піде: 7 рослин, які очищають будинок від негативу і приносять щастя

10:16

Напад Росії на Україну та закінчення війни: у Трампа зробили гучну заяву

09:58

В Абу-Дабі стартував другий день переговорів України, Росії та США: перші деталі

09:55

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 лютого (оновлюється)

09:20

В РФ заявили про відмову від ядерних обмежень: що зміниться вже з 5 лютого

09:16

Представник Макрона провів таємні переговори в Кремлі: про що говорили - Reuters

09:05

Гроші знову підуть: з 5 лютого три знаки зодіаку виходять з фінансової ями

09:00

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уВідео

08:37

"Шукає вихід з війни": генерал Келлог зробив гучну заяву про провал Путіна

08:35

Відключення світла в Україні - графіки на 5 лютого (оновлюється)

08:26

Зміна тактики та перекидання сил: росіяни активізувались на одному напрямку

08:25

Карта Deep State онлайн за 5 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:24

Нічна атака на Київ: пошкоджено будинки, спалахнули пожежі, є постраждаліФотоВідео

Реклама
06:46

Дрон влучив у двір багатоповерхівки в Сумах: що відомо про наслідкиВідео

06:30

Готується всього кілька хвилин: рецепт божественного салатуВідео

06:15

"Хочеться прикрити": дизайнер Зеленської розкрила, як приховує недоліки фігури

06:10

Трамп допоможе закінчити війну: вірити чи ніПогляд

05:52

Застрягли в минулому: три знаки зодіаку, які найбільше схильні до ностальгії

05:05

"Жодних угод не було": експерт розкрив нюанс про перемир'я з РосієюВідео

04:41

Парадокс радянської торгівлі: скільки насправді коштували продукти в СРСР

04:00

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці мишки з сиром за 31 с

03:30

Фінансовий вибух тижня: чотири знаки зодіаку отримають грошову винагороду

03:16

Густий туман, мороз і ожеледиця: на Львівщині прогнозують небезпечну погоду

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти