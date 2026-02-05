"Головне - це пити": Могилевська зізналася, як схудла на 25 кг

Коротко:
- Могилевська керувалася методикою біохіміка Марви Оганян
- Співачка підкреслила, що розповідає тільки про свій досвід
Популярна українська співачка Наталія Могилевська детально розповіла про секрети свого схуднення. Раніше вона зізналася про втрату 25 кілограмів.
У своєму Telegram-каналі вона повідомила, що обрала для себе схуднення через оздоровлення та очищення організму. Могилевська керувалася методикою біохіміка Марви Оганян, а також читала книги американського дієтолога Поля Брегга.
"Я робила просто оздоровлення і очищення організму за Марвою Оганян. Почитайте. Почитайте Семенову, почитайте Поля Брегга. Головне - це пити олії, пити гіркі трави, робити очищення організму. І навіть вправи, які я робила, це тільки прогулянки. Я почала займатися танцями тільки на останньому етапі, коли вже була мінус багато кілограмів", - написала вона.
Співачка підкреслила, що розповідає тільки про свій досвід, тому іншим радить обов'язково консультуватися з лікарем, перш ніж застосовувати будь-які методи схуднення.
Про особу: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилівська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).
