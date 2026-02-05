Рус
Визнання Донбасу російським: Туск зробив важливу заяву

Інна Ковенько
5 лютого 2026, 16:22
182
Туск наголосив, що "не всі будуть" визнавати Донбас російським, маючи на увазі позицію Польщі.
Польща не визнає Донбас російським - Туск
Польща не визнає Донбас російським - Туск / Колаж: Главред, фото: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, скриншот

Коротко:

  • Росія вимагає міжнародного визнання Донбасу російським
  • Туск прокоментував нові умови Росії щодо окупованого регіону
  • Він заявив, що "не всі будуть" визнавати Донбас російським, маючи на увазі позицію Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував нові вимоги Росії щодо окупованого Донбасу як передумову для завершення війни.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві, повідомляє "Європейська правда".

відео дня

Раніше росЗМІ писали, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі висунула вимогу міжнародного визнання Донбасу.

Тепер Кремль для настання миру вимагає визнання його російським "всіма країнами", що ведуть переговори.

Туск відповів, що "не всі (країни. - Ред.) будуть" визнавати Донбас російським, маючи на увазі позицію Польщі.

"Тобто це вже говорить, що всі не будуть. Але якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть", - наголосив Зеленський.

Чи варто очікувати значного результату від переговорів

Як писав Главред, тристоронні переговори за участю Росії, України та США про завершення війни фактично носять формальний характер і з великою ймовірністю не дадуть практичного результату. Так вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

На його думку, ключовою проблемою є невдалий формат переговорів і склад делегацій. Експерт прогнозує, що підписання документа про остаточне врегулювання може стати можливим не раніше 2026 року і тільки за сукупності кількох умов: поступок з боку України, істотного виснаження ресурсів Росії та посиленого тиску з боку можливої адміністрації Дональда Трампа.

"Нинішні переговори імітаційні, по суті, це консультації (...) Це якісь випадкові люди, а не ті, хто повинен вести серйозні переговори. Як ми знаємо, від американців у переговорах беруть участь девелопер і зять президента, які не є представниками американської держави, від росіян - спецпредставник Путіна, що спеціалізується на інвестиціях, а наша делегація, здається, навіть не має директив на ведення цих переговорів, а просто виконує функцію передавача інформації", - сказав Горбач.

Переговори в Абу-Дабі 4-5 лютого - що відомо

Нагадаємо, 4 лютого українська делегація розпочала перші зустрічі з мирного врегулювання в Абу-Дабі. Робота ведеться в окремих групах за напрямками з подальшою синхронізацією позицій. Секретар РНБО Рустем Умєров зазначив, що переговори проходять за директивами президента Зеленського для досягнення гідного та тривалого миру.

5 лютого в Абу-Дабі розпочався другий день мирних переговорів України, США та Росії. Робота триває у тому ж форматі, що й 4 лютого.

Як повідомляв Главред, посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що на другому раунді мирних переговорів США, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими - перший за п’ять місяців. Обговорення подальших обмінів триватиме.

Визнання Донбасу російським: Туск зробив важливу заяву
Мирний план США/ Інфографіка: Главред

Про персону: Дональд Туск

До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Дональд Туск новини Донбасу мирні переговори
