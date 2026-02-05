Рус
"Живуть в пам'яті роки": названо найбільш недооцінені фільми XXI століття

Віталій Кірсанов
5 лютого 2026, 18:22
Підбірка покликана нагадати кіноманам про неочевидні шедеври, які незаслужено залишилися в тіні блокбастерів та оскароносних хітів.
Названо найбільш недооцінені фільми XXI століття
Названо найбільш недооцінені фільми XXI століття / колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

  • До списку увійшли переважно англомовні картини
  • Фільми розсортовані за категоріями

Кінокритик видання The Time Стефані Захарек опублікувала список "50 найбільш недооцінених фільмів XXI століття". Він був розміщений на сайті видання .

Сама журналістка зазначила, що її метою було звернути увагу молодих глядачів на фільми, які "зникли з колективної свідомості" або "не знайшли свою аудиторію".

Захарек описала обрані стрічки як недосконалі і скромні за масштабом, але ті, що "з якихось причин живуть у пам'яті роки і десятиліття". До списку увійшли переважно англомовні картини.

До списку Стефані Захарек потрапили "Жінки XX століття" Майка Міллса, "Виживуть тільки коханці" Джима Джармуша, "Яскрава зірка" Джейн Кемпіон, "Американська пишність" Шарі Спрінгер Берман і Роберта Пульчіні, "25-та година" Спайка Лі, "Довгі заручини" Жан-П'єра Жене, "Розмальована вуаль" Джона Керрана, "Незрівнянний містер Фокс" Веса Андерсона, "Джейн Ейр" Кері Фукунага, "Сніданок на Плутоні" Ніла Джордана, "Котячі світи Луїса Вейна" Вілла Шарпа та інші стрічки.

Фільми розсортовані за категоріями: "Романтика", "Комедії", "Триває дві години і більше", "Біографічні та історичні", "Є собаки", "Є коти", "Літературні адаптації", "Режисери-дебютанти", "Пов'язано з музикою".

Британська актриса Емілія Кларк у 2011 році зіграла ключову (на даний момент) роль у своїй кар'єрі - Дейенеріс Таргаріен у фентезійному драматичному серіалі "Гра престолів". Владну і амбітну дівчину, яка, здобуваючи владу, втрачала розум, Кларк втілювала на екранах цілих вісім років. У недавньому інтерв'ю Емілія зізналася, що, всупереч запаморочливому успіху "Гри", вона завершує роботу з фентезі як жанром.

Раніше Главред розповідав, що зірка "Дуже дивних справ", канадський актор Фінн Вулфхард, залишає акторство після завершення серіалу. Артист розкрив, чим буде займатися далі.

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована в 1785 році Джоном Уолтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, проте в 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але в 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

