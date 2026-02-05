"Живуть в пам'яті роки": названо найбільш недооцінені фільми XXI століття

Підбірка покликана нагадати кіноманам про неочевидні шедеври, які незаслужено залишилися в тіні блокбастерів та оскароносних хітів.

До списку увійшли переважно англомовні картини

Фільми розсортовані за категоріями

Кінокритик видання The Time Стефані Захарек опублікувала список "50 найбільш недооцінених фільмів XXI століття". Він був розміщений на сайті видання .

Сама журналістка зазначила, що її метою було звернути увагу молодих глядачів на фільми, які "зникли з колективної свідомості" або "не знайшли свою аудиторію".

Захарек описала обрані стрічки як недосконалі і скромні за масштабом, але ті, що "з якихось причин живуть у пам'яті роки і десятиліття". До списку увійшли переважно англомовні картини.

До списку Стефані Захарек потрапили "Жінки XX століття" Майка Міллса, "Виживуть тільки коханці" Джима Джармуша, "Яскрава зірка" Джейн Кемпіон, "Американська пишність" Шарі Спрінгер Берман і Роберта Пульчіні, "25-та година" Спайка Лі, "Довгі заручини" Жан-П'єра Жене, "Розмальована вуаль" Джона Керрана, "Незрівнянний містер Фокс" Веса Андерсона, "Джейн Ейр" Кері Фукунага, "Сніданок на Плутоні" Ніла Джордана, "Котячі світи Луїса Вейна" Вілла Шарпа та інші стрічки.

Фільми розсортовані за категоріями: "Романтика", "Комедії", "Триває дві години і більше", "Біографічні та історичні", "Є собаки", "Є коти", "Літературні адаптації", "Режисери-дебютанти", "Пов'язано з музикою".

