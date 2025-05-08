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Розміновував російські бомби під Ізюмом: в Україні загинув екссолдат армії Британії

Анна Ярославська
8 травня 2025, 10:09
638
Більшу частину війни Кріс Гарретт провів, знешкоджуючи артилерійські снаряди і міни, залишені російськими військами, які відступали зі своїх позицій.
Кріс Гарретт
Кріс Гарретт загинув під Ізюмом / Колаж: Главред, фото: telegraph.co.uk

Ви дізнаєтеся:

  • Де і коли загинув Кріс Гарретт
  • Чим британський доброволець займався в Україні

В Україні загинув Кріс Гарретт - колишній солдат армії Великої Британії, який приїхав до нашої країни, щоб допомогти з розмінуванням територій після відступу російських військ у 2022 році.

Як пише The Telegraph, 40-річний Кріс Гарретт був одним із двох добровольців, які загинули під час операції в районі Ізюма, де боєприпаси і міни, що не розірвалися, становлять постійну небезпеку для цивільного населення.

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Як повідомив представник гуманітарного агентства Prevail, заснованого Гарретом, 6 травня стало відомо, що кілька членів команди дістали серйозних поранень унаслідок інциденту недалеко від Ізюма.

Українська влада почала розслідування смерті британського добровольця.

Кріс Гарретт займався розмінуванням
Кріс Гарретт займався розмінуванням / Фото: telegraph.co.uk

Що відомо про Кріса Гаррета

Кріс Гарретт - колишній лісівник з острова Мен. Будучи підлітком, він деякий час служив в армії, перш ніж його навчили розміновувати в М'янмі.

Гарретт, відомий як "Свомпі", вирушив до України, щоб допомогти солдатам розміновувати міни і боєприпаси, що не розірвалися, після вторгнення Росії до Криму 2014 року.

Він бився з підтримуваними Росією сепаратистами у складі бригади "Азов", яка тоді була добровольчим ополченням.

Кріс Гаррет
Кріс Гарретт / Фото: telegraph.co.uk

Більшу частину війни британець провів, знешкоджуючи артилерійські снаряди і міни, залишені російськими військами, які відступали зі своїх позицій.

"Мені набагато комфортніше перебувати на передовій або поруч із нею, де я можу відключитися і просто зайнятися завданням. З міною або вибухівкою або стабільно, або вибухає - третього не дано. Здається, у мене краще виходить підривати речі, ніж підтримувати стосунки", - сказав він 2022 року виданню The Sun.

Гарретт був одним із перших, хто відвідав міста Буча та Ірпінь після деокупації 2022 року. Він був серед трьох людей, важко поранених під час спроби розмінування мінних полів.

"З кожним боєприпасом, який ви прибираєте, з кожним снарядом, який не розірвався, ви усуваєте небезпеку для когось іще. І в більшості випадків саме мирні жителі страждають ще довго після закінчення війни", - сказав Гаррет Радіо Свобода 2022 року.

У підконтрольній Росії британець заочно засуджений до 14 з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у "тероризмі".

Виступаючи в березні, Гарретт охарактеризував вердикт як "жалюгідну спробу очорнити мене тими, хто вбив, зґвалтував і піддав тортурам тисячі мирних жителів України".

У волонтерській організації 1 Team 1 Fight, яка займається забезпеченням українських захисників засобами захисту та іншими необхідними речами, висловили співчуття через смерть Кріса Гарретта.

"Наша команда мала честь зустрітися і провести час із ним в Україні - людиною, яка відмовилася від усього, щоб допомогти розміновувати міни і зробити цю країну безпечнішою для цивільних осіб і захисників. Він прибув невдовзі після повномасштабного вторгнення і ніколи не переставав наражати себе на небезпеку, щоб захистити інших. Такі люди як Кріс нагадують нам, який вигляд має справжня солідарність. Він не був українцем за народженням, але його серце і мужність зробили його одним із нас. Ми ніколи не забудемо його доброту, гумор і відданість справі. Спочивай з миром, Крісе. Твоя жертва не буде забута", - йдеться у повідомленні.

Кріс Гарретт та Команда 1 - Бій
Кріс Гарретт і команда 1 Team 1 Fight / Фото: facebook.com/1team1fight.org

Як писав Главред, на війні в Україні загинув 18-річний Джеймс Вілтон - доброволець із Великої Британії, який воював у складі Іноземного легіону. Хлопець трагічно загинув під час атаки ворожого безпілотника в селі Терни всього через кілька хвилин після виконання свого першого бойового завдання.

Раніше на війні в Україні загинув 37-річний доброволець із Німеччини, колишній солдат Збройних Сил ФРН. Він очолював групу розвідки спецпідрозділу Інтернаціонального легіону.

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