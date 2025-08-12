Вдруге за тиждень: СБУ вдарила по терміналі зберігання "Шахедів" у Татарстані

Попередня атака на російський хаб була здійснена 9 серпня 2025 року.

СБУ вдарила по логістичному хабу росіян / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Основне:

СБУ вдарили по терміналі з "Шахедами"

Це вже друга атака на логістичних хаб у Татарстані

Безпілотники Служби безпеки України вдруге за тиждень атакували термінал зберігання дронів типу Shahed у Татарстані РФ. Термінал знаходиться на відстані 1300 кілометрів від України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Склад знаходиться у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України", - йдеться у повідомленні. відео дня

У СБУ сказали, що відео від місцевих жителів підтверджують ураження хабу з "Шахедами".

Попередня атака СБУ на цей військовий об’єкт РФ відбулася 9 серпня поточного року.

У відомстві додали, що повторна атака має на меті зменшити спроможності ворога для "шахедного" терору України.

"СБУ продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу РФ...Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі", - наголосили у пресслужбі СБУ.

Шахед / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, 11 серпня, далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях "Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна" в Нижегородській області РФ. На заводі виготовляють компоненти для ракет, якими РФ обстрілює Україну.

Нещодавно українським бійцям вдалося уразити низку важливих обʼєктів на території РФ, серед яких - Афіпський НПЗ. Підприємство щороку переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти — це приблизно 2% від усього обсягу, який переробляють у Росії.

Напередодні стало відомо, що Рязанський НПЗ припинив роботу двох установок після атаки українських дронів. після ударів було виведено з ладу дві основні установки первинної переробки нафти - CDU-3 потужністю 8600 тонн на добу і CDU-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

