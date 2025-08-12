Пловчиха Клочкова заробляє в окупованому Севастополі: що вона робить

Колишня депутатка і плавчиня - спортсменка Яна Клочкова, заробляє в окупованому Криму.

Яна Клочкова працює в окупованому Криму / колаж: Главред, фото: facebook.com/klochkova1

Українська титулована плавчиня Яна Клочкова, яка свого часу підтримувала втікача-президента Віктора Януковича, мовчить про вторгнення терористичної Росії в Україну, а також переїхала жити в окупований Крим, працює і заробляє в окупованому Севастополі.

Як повідомляє ведучий, Клочкова живе в Севастополі з сином і батьками. Як відомо, зрадниця зареєструвалася в російській соціальній мережі "ВКонтакте". Там вона постить фото з пляжів і, як ідеться в ролику, її життя схоже на суцільну відпустку.

Главред раніше розбирався в тому, куди зникла Клочкова і на що зараз схоже її життя.

Крім того, Клочкова займається в окупованому Криму різними фітнес-напрямками і пропагує здоровий спосіб життя.

Про персону: Яка Клочкова Яна Клочкова - українська плавчиня, чотириразова олімпійська чемпіонка. Учасниця трьох літніх Олімпіад: 2000, 2004, 2008 (на останній у запливах участі не брала). У травні 2023 року стало відомо, що Яна Клочкова переїхала до Криму, але сама спортсменка не давала коментарів з приводу свого переїзду. Вона також ганебно мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

