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У боях за свободу України загинув доброволець і парамедик із Великої Британії

Дмитро Відоменко
1 липня 2024, 15:48
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Пітер Фуше багато років прожив у Лондоні, де служив у поліції і працював теслею. У березні 2022 року став до лав борців проти російських окупантів.
Фуше
Волонтер і парамедик Пітер Фуше загинув у бою з російськими окупантами в Україні / колаж Главред, фото Facebook

Волонтер, доброволець і парамедик, підданий Великої Британії та громадянин Південно-Африканської республіки Пітер Фуше загинув на фронті в жорстоких боях із російськими окупантами.

Про це повідомили на сторінці в соцмережі Facebook, що належить благодійному фонду Project Konstantin, співзасновником якого був Фуше.

"Непохитна відданість, безмежне співчуття і невпинна прихильність Піта до України та її народу залишили незгладимий слід у незліченній кількості життів, яких він торкнувся. Його героїзм не знав меж. Він брав активну участь у порятунку понад 200 поранених українських солдатів, евакуації цивільного населення з найнебезпечніших прифронтових міст, а також у доставці гуманітарної допомоги жителям цих міст", - йдеться в тексті.

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Пітер Фуше багато років прожив у Лондоні, де служив у поліції і працював теслею. У березні 2022 року чоловік вирушив в Україну і став до лав борців проти російських окупантів.

У боях за свободу України загинув доброволець і парамедик із Великої Британії

Перший час перебування в Україні Пітер був волонтером, зокрема допомагав запускати роботу польового госпіталю в Броварах. Згодом британець пройшов кілька медичних тренінгів і став бійцем тероборони.

Пізніше Фуше заснував благодійний фонд Project Konstantin, який назвали на честь одного з полеглих його побратимів. Співробітники фонду забезпечують швидку евакуацію поранених українських солдатів з поля бою.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречені.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в межах форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманців ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув естонський доброволець Танель Кріггуль (позивний - "Стінгер"). Він воював у складі Міжнародного легіону територіальної оборони України (також відомого як Іноземний легіон) з 2022 року. Свій останній бій Танель Кріггуль прийняв 30 вересня неподалік Лиману Донецької області.

На війні з російськими окупантами в Україні загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа. Він був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.

Також у боях із російськими окупантами 12 листопада 2023 року загинув грузинський доброволець Іраклі Курцикідзе.

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