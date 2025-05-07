Згоріли живцем у власній квартирі: у Києві загинула волонтерка разом із сином

Тетяні 9 травня мало виповнитись 65 років. У її сина з дитинства була інвалідність.

https://glavred.net/ukraine/sgoreli-zazhivo-v-sobstvennoy-kvartire-v-kieve-pogibla-volonter-vmeste-s-synom-10662668.html Посилання скопійоване

У Києві загинула волонтерка Тетяна Кобріна / Колаж: Главред, фото: ДСНС, facebook/Тетяна Кобріна

Що відомо:

РФ атакувала Київ "Шахедами"

Росіяни вбили в одній квартирі волонтерку та її сина

Російські окупанти 7 травня вдарили по Києву. Внаслідок атаки загинула зооволонтерка Тетяна Кобрина та її 28-річний син Павло. Вони згоріли у власній квартирі разом з котиками. Про це розповідає Oboz.ua.

Відомо, що 9 травня Тетяні мало виповнитись 65 років. Жінка із сином та котами жили на 5-му поверсі п'ятиповерхівки на Берестейській. "Шахед" влетів у технічний поверх, через що обвалилось перекриття, де жила родина. Там розпочалась пожежа.

відео дня

У матері з сином не було шансів вижити. Лише через кілька годин рятувальникам вдалося дістатися до тіл загиблих. Відомо, що у цій квартирі було 10 тварин. Тетяна опікувалась котиками.

"Тетяна дуже любила свою дачу, вона у них на Берківцях. Там жінка теж дбала про тварин, поруч у них є ветклініка, де вона лікувала котів. Годувала, виходжувала їх за свої гроші. Тетяна дуже багато для них робила. Уже навіть бачиш, що немає в неї можливостей піклуватися ще про одну тварину, але вона все одно нікого не слухає, повернеться і все зробить як вважає за потрібне. Була невисокого зросту, але дуже спритна, всюди встигала", – згадує про неї Ірина Кучмій.

У квартирі знайшли п'ятьох загиблих котів. Ще трьох знайти не вдалося, ймовірно, вони згоріли. Рятувальники дістали двох постраждалих котиків.

"Двох поранених і обпалених котів відправили у дві ветеринарні клініки. Кажуть, що їхній стан важкий, в одного обпалені легені", – розповідає знайома загиблої Ірина Кучмій.

Зазначається, що Тетяна працювала на авіазаводі імені Антонова. Вона була провідним інженером. Кілька років тому Тетяна перенесла інсульт, після чого вона ще довго лежала.

Син Тетяни з дитинства мав інвалідність. У нього була вада серця. Павло переніс складну операцію. У нього також були проблеми з рукою. Він працював віддалено і практично не виходив із дому.

Рідні та знайомі родини досі не можуть повірити у те, що життя Тетяни та Павла в секунді обірвалось.

"Вона мала йти у відпустку і їхати на дачу. Вони разом живцем згоріли у своїй квартирі. Так само як і її 10 котів. Ось так учора людина допомагала, а сьогодні її немає. Особисто для мене це горе, я не можу повірити, що її немає! Чому найкращі? Вона дуже скромно жила. Усе тягала тачки, коли їхала на дачу, щоб погодувати там тварин", – написала на своїй сторінці у Facebook Анна Ситниченко.

Відомо, що у Тетяни залишилась старша сестра.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли вибухи: спалахнули пожежі, є жертви і постраждалі. Унаслідок ворожих обстрілів у столиці двоє людей загинули, п'ятеро - травмовані, з них четверо дітей.

Як писав Главред, у ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ завдала масованого удару по Запоріжжю. Росіяни вдарили ударними дронами по Запоріжжю, відомо про кілька пожеж у різних районах міста, крім того, під завалами перебувають люди, зазначили в ОВА.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред