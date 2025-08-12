Чому 13 серпня не можна починати нові важливі справи: яке церковне свято

13 серпня не рекомендується важка фізична праця - у народі говорили: "На Максима не мені соломи - не буде ні риги, ні спокою".

13 серпня: яке церковне свято і що не можна робити

У середу, 13 серпня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Максима Сповідника. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 13 серпня

Максим походив зі знатної християнської родини. Він здобув блискучу світську і богословську освіту. Спочатку служив при імператорському дворі, обіймаючи посаду першого секретаря імператора Іраклія, але залишив двірську службу і прийняв чернецтво в монастирі під Константинополем.

Коли в Церкві почалося поширення єресі монофелітства (вчення про одну волю у Христі замість двох - людської та Божої), святий Максим став одним із найрішучіших її супротивників. Він захищав халкідонське православ'я, що визнає в Ісусі Христі дві природи - Божу і людську - і відповідно дві волі.

Через свою тверду позицію щодо істинної віри Максим зазнав переслідувань з боку влади. У 653 році його заарештували і доставили до Константинополя. У 656 році заслали до Фракії. У 661 році вдруге привезли на суд до столиці, де зажадали від нього прийняти єресь. Коли він відмовився, йому відрізали язик, а потім відрубали праву руку. Після цього його заслали на Кавказ, де він помер 662 року.

Що не можна робити 13 серпня

Не слід їсти мед із нового збирання до освячення - це вважається гріхом.

Не рекомендується важка фізична праця - у народі казали: "На Максима не мені соломи - не буде ні риги, ні спокою".

Не можна починати нові важливі справи - усе нове, розпочате цього дня, матиме нестійкий ґрунт.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна погода - суха осінь;

дощ на Максима - осінь буде холодна і мокра;

холодний вітер - зима прийде рано;

бджоли літають низько, гудуть - чекайте дощу;

ранкова роса - до ясної погоди.

У народі 13 серпня називалося Максим Теплий. Таку назву день отримав через те, що часто буває сонячним, теплим, іноді навіть спекотним.

Іменини 13 серпня

Які завтра іменини: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 13 серпня, є сардонікс. Камінь із глибоким символічним значенням. Його цінували ще за античності, вважаючи оберегом для геологів, мандрівників і тих, хто відкриває нові горизонти.

