Чому 13 серпня не можна починати нові важливі справи: яке церковне свято

Коротко:
- Яке церковне свято 13 серпня
- Що не можна робити 13 серпня
- Народні прикмети і традиції
У середу, 13 серпня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Максима Сповідника. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 13 серпня
Максим походив зі знатної християнської родини. Він здобув блискучу світську і богословську освіту. Спочатку служив при імператорському дворі, обіймаючи посаду першого секретаря імператора Іраклія, але залишив двірську службу і прийняв чернецтво в монастирі під Константинополем.
Коли в Церкві почалося поширення єресі монофелітства (вчення про одну волю у Христі замість двох - людської та Божої), святий Максим став одним із найрішучіших її супротивників. Він захищав халкідонське православ'я, що визнає в Ісусі Христі дві природи - Божу і людську - і відповідно дві волі.
Через свою тверду позицію щодо істинної віри Максим зазнав переслідувань з боку влади. У 653 році його заарештували і доставили до Константинополя. У 656 році заслали до Фракії. У 661 році вдруге привезли на суд до столиці, де зажадали від нього прийняти єресь. Коли він відмовився, йому відрізали язик, а потім відрубали праву руку. Після цього його заслали на Кавказ, де він помер 662 року.
Що не можна робити 13 серпня
Не слід їсти мед із нового збирання до освячення - це вважається гріхом.
Не рекомендується важка фізична праця - у народі казали: "На Максима не мені соломи - не буде ні риги, ні спокою".
Не можна починати нові важливі справи - усе нове, розпочате цього дня, матиме нестійкий ґрунт.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- ясна погода - суха осінь;
- дощ на Максима - осінь буде холодна і мокра;
- холодний вітер - зима прийде рано;
- бджоли літають низько, гудуть - чекайте дощу;
- ранкова роса - до ясної погоди.
У народі 13 серпня називалося Максим Теплий. Таку назву день отримав через те, що часто буває сонячним, теплим, іноді навіть спекотним.
Іменини 13 серпня
Які завтра іменини: Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета.
Талісманом людини, народженої 13 серпня, є сардонікс. Камінь із глибоким символічним значенням. Його цінували ще за античності, вважаючи оберегом для геологів, мандрівників і тих, хто відкриває нові горизонти.
Вас також зацікавить:
- Без чого не можна йти на цвинтар: мольфар назвав основне правило поминальних днів
- У які дні перед Великоднем потрібно прибирати на кладовищі: відповідь єпископа
- Звідки насправді походить термін "медовий місяць": несподіване пояснення
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред