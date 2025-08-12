Рішень щодо України не буде: Зеленський здивував заявою про саміт на Алясці

Президент щиро сподівається, що Трамп розуміє позицію Києва.

https://glavred.net/war/resheniy-po-ukraine-ne-budet-zelenskiy-udivil-zayavleniem-o-sammite-na-alyaske-10689164.html Посилання скопійоване

Які рішення зможуть прийняти Путін і Трамп / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України

Що сказав Зеленський:

Трамп і Путін не будуть приймати рішення без участі України

Триває підготовка до тристоронньої зустрічі лідерів США, РФ та України

15 серпня планується зустріч президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора, очільника країни-агресорки Росії Володимира Путіна на Алясці.

Президент України Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму "Молодь Тут!" заявив, що ця розмова лідерів може мати значення лише для їхніх двосторонніх відносин.

відео дня

Глава держави наголосив, що жодних рішень щодо України Трамп і Путін без участі українських представників прийняти не зможуть. Зеленський вірить, що президент США це розуміє.

"Безумовно у нас буде зустріч на рівні лідерів, тристороння. Я не знаю дату. Якщо ми хочемо закінчити війну, так воно й буде. Там будуть підніматися ті чи інші питання", - додав президент.

До чого готується Росія перед самітом на Алясці

Нещодавно Володимир Зеленський вже озвучив реальні наміри Росії у переговорах про закінчення війни в Україні. За його словами, наразі Кремль проводить підготовку не до припинення бойових дій, а навпаки - їх активізації.

За даними президента, окупанти наразі займаються переміщеннями техніки та живої сили, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій.

Аляска / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - останні новини

Раніше аналітики ISW повідомили, що президент Дональд Трамп дав зрозуміти: під час переговорів США, ймовірно, прагнутимуть повернути Україні певні ключові регіони.

Напередодні стало відомо, що Володимир Путін у рамках зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці добиватиметься зняття загрози санкцій і закріплення так званих територіальних досягнень.

Нагадаємо, Главред писав, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем напередодні зустрічі Путіна і Трампа на Алясці нагадав про введення додаткових мит проти Індії через продовження імпорту російської нафти.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред