У боях за Україну героїчно загинув грузинський доброволець Іраклі Курцикідзе

У боях з російськими окупантами 12 листопада загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе. Трагічну новину повідомив керівник грузинської групи в українських ССО підполковник Вано Надірадзе у Facebook.
Надирадзе зазначив, що "грузинський офіцер героїчно загинув два дні тому". За його словами, про смерть добровольця не повідомляли, поки не дізналися рідні.
"Два дні тому героїчно загинув найсильніший і талановитий грузинський офіцер, ми просто не писали, поки сім'я не дізналася. Іраклій Курцикідзе залишив велике ім'я в Україні в ім'я Грузії", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили смерть Іраклія Курцикидзе.
За даними Радіо Свобода, з лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.
Як повідомляв Главред, 8 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що втрати України на фронті в п'ять разів менші, ніж втрати російської армії.
Нагадаємо, у боях з російськими окупантами загинув музикант - учасник українського панк-гурту Серцевий напад Михайло "Майкл" Балахтар.
Також у боях з російськими агресорами загинув популярний український актор Олексій Хільський. Він двічі повертався на фронт після поранень. І втратив життя в боях на Запорізькому напрямку.
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