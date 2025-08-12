Мінус радіолокаційний комплекс: у Криму знищено потужний радар

Радар призначений для контролю повітряного руху в небі.

У Криму знищено потужний радар / колаж: Главред, фото: radartutorial.eu, Сили Спеціальних Операцій ЗСУ

Комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" було знищено в Абрикосівці

Знищення радара істотно послабить застосування ворожої авіації

Сили спеціальних операцій знищили російський радар "Скала-М". Воїни завдали удару по території окупованого Криму. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій у Telegram.

У ніч з 9 на 10 серпня підрозділами руху опору Сил спецоперацій ЗСУ знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" у населеному пункті Абрікосівка в Криму.

ТРЛК-10 "Скала-М" - це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості виявлення повітряних цілей.

Радар призначений для контролю повітряного руху в небі - зокрема, на маршрутах і в підхідних зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радара до 350 км.

Сили спецоперацій зазначили, що знищення радара істотно послабить застосування авіації, яку окупанти використовують для обстрілів мирних жителів.

