Мінус радіолокаційний комплекс: у Криму знищено потужний радар

Віталій Кірсанов
12 серпня 2025, 12:49оновлено 12 серпня, 13:34
Радар призначений для контролю повітряного руху в небі.
У Криму знищено потужний радар
У Криму знищено потужний радар / колаж: Главред, фото: radartutorial.eu, Сили Спеціальних Операцій ЗСУ

Коротко:

  • Комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" було знищено в Абрикосівці
  • Знищення радара істотно послабить застосування ворожої авіації

Сили спеціальних операцій знищили російський радар "Скала-М". Воїни завдали удару по території окупованого Криму. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій у Telegram.

У ніч з 9 на 10 серпня підрозділами руху опору Сил спецоперацій ЗСУ знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" у населеному пункті Абрікосівка в Криму.

ТРЛК-10 "Скала-М" - це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості виявлення повітряних цілей.

Радар призначений для контролю повітряного руху в небі - зокрема, на маршрутах і в підхідних зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радара до 350 км.

Сили спецоперацій зазначили, що знищення радара істотно послабить застосування авіації, яку окупанти використовують для обстрілів мирних жителів.

Думка військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана про удари по Росії та окупованому Криму.

На його думку, по Москві потрібно бити балістикою.

"Тому що у Росії, як ми вже говорили, три ахіллесові п'яти, одна з яких – Москва, і тільки балістика зможе пробити ППО. Інша – знищення нафтопереробного заводу, адже щільність фронтальної ППО поки що недостатня, і безпілотник з 50 кг вибухівки може вивести з ладу нафтопереробний завод або кисневий цех металургійного комбінату. Третя – Крим, по якому теж можуть працювати безпілотники, причому при будь-якій системі ППО, і заходять вони з боку моря. Росіянам доводиться використовувати протиракети або піднімати авіацію, а авіацію зараз збивають наші комплекси "Магура". Так що тиснути на Крим і військові об'єкти там теж цілком можливо", – сказав він.

За його словами, Україна може тиснути на Росію і її слабкі місця, знищуючи військовим шляхом її нафтогазову галузь. І тоді цей колос на глиняно-нафтових ногах, врешті-решт, впаде, і ми про нього забудемо, як уже забули про Радянський Союз.

Він додав, що з Криму російські війська можуть повзти і при сильній Росії, стійкій і непохитній.

"З Криму російські війська можуть відповзати і за сильної Росії, стійкої і непохитної. Чому? Тому що дальніми засобами ураження можна закошмарити цей, по суті, оперативний географічний котел до такої міри, що російські війська там просто не зможуть перебувати. Адже будь-який рух російських військових по Криму тут же буде каратися "блискавкою з неба" у вигляді безпілотника, ракети або засобу ураження іншого рівня. І ось тоді росіяни будуть змушені відходити. Але – вони не підуть на кордон 1991 року, а просто залишать територію Криму", - сказав він.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що кілька днів тому Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на аеродромі "Саки", під час якої було уражено 5 російських винищувачів, один літак знищено повністю.

Раніше з'ясувалося, що в тимчасово окупованому Севастополі на базі зберігання 810-ї бригади морської піхоти розгорнули польовий госпіталь через нестачу місць для надання медичної допомоги.

Напередодні стало відомо, що партизанський рух Атеш вчинив диверсію біля населеного пункту Уварове і знищив релейну шафу на залізниці в тимчасово окупованому Криму.

