Про це знали лише одиниці: українцям розкрили секрет збільшення пенсії

Дата звернення до Пенсійного фонду може суттєво вплинути на кінцеву суму виплат, каже Віктор Богданов.

Українцям розповіли про ймовірність підвищення пенсій / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

Розмір майбутньої пенсії залежить не тільки від рівня зарплати та трудового стажу

Це стосується тих, хто досяг пенсійного віку в жовтні, листопаді або грудні

Незалежний пенсійний консультант Віктор Богданов розповів, що розмір майбутньої пенсії залежить не тільки від рівня зарплати і трудового стажу, а й від того, в який місяць громадянин подасть заяву на її призначення.

Він пояснив, що дата звернення до Пенсійного фонду може суттєво вплинути на кінцеву суму виплат, пише видання На пенсії.

Особливо це стосується тих, хто досяг пенсійного віку в жовтні, листопаді або грудні. Такі громадяни можуть подати заяву або одразу, щойно отримали право на пенсію, або дочекатися січня наступного року.

Причина в тому, що під час подання заяви відразу пенсіонер може недоотримати частину коштів через менш вигідні показники, які використовуються для розрахунку.

Приклад розрахунку пенсії

Якщо людина досягла пенсійного віку в жовтні 2024 року і подала заяву цього ж місяця, то під час розрахунку пенсії враховуватиметься середня зарплата по країні за 2021, 2022 і 2023 роки.

Однак якщо він подав заяву в січні 2025 року (але не пізніше 10-го числа), то дату виходу на пенсію однаково буде зараховано з жовтня 2024 року - у межах тримісячного періоду. Але розрахунок уже буде проводитися за оновленими даними - середня зарплата за 2022, 2023 і 2024 роки. А це, як правило, більш вигідні цифри, що призведе до збільшення розміру пенсії.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Кому можуть підвищити пенсію: думка експерта

Фахівець із пенсійної системи Сергій Коробкін зазначив, що в деяких ситуаціях пенсіонерам доведеться особисто звертатися до Пенсійного фонду із заявою про перерахунок пенсії.

Він пояснив, що, наприклад, у квітні 2025 року автоматичний перерахунок був неможливий, якщо з моменту попереднього не минуло двох повних років.

Також, за словами експерта, залишається відкритим питання: чи буде перерахунок дійсно відчутним і наскільки зміниться розмір пенсії після нього.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви або документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

