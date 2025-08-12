Під загрозою два стратегічні міста: у Bild дізналися про критичний прорив РФ

ЗСУ знадобляться кілька днів, щоб ліквідувати прорив, вважає Юліан Рьопке.

https://glavred.net/ukraine/pod-ugrozoy-dva-strategicheskih-goroda-v-bild-uznali-o-kriticheskom-proryve-rf-10689098.html Посилання скопійоване

Українські війська стримують наступ РФ / Колаж: Главред, фото: 1 ЦВКП, Сухопутні війська ЗСУ

Головне:

На північ від Покровська РФ могла прорватися на 18 кілометрів, пише Рьопке

Інформація про прорив не є достовірною, повідомляє СтратКом

Малі групи РФ постійно пробують проникнути в тил ЗСУ

Найближчими годинами може вирішитися доля 29% території Донецької області, що залишилися під контролем України, заявив військовий оглядач Bild Юліан Рьопке.

Він пише, що глибина прориву фронту окупантами на північ від Покровська становить близько 18 кілометрів, що дало змогу росіянам вийти до траси з Дніпра на Слов'янськ і Краматорськ.

відео дня

На його думку, ЗСУ знадобляться кілька днів, щоб ліквідувати прорив, перш ніж РФ перекинула туди дрони і механізовані частини, які закріплять і утримають зайняту ділянку.

Аналітик вважає, що два великі міста Донбасу - Слов'янськ і Краматорськ - можуть бути відрізані від Дніпра і зможуть отримувати постачання тільки через Харків. А Україні "навряд чи вдасться утримати регіон у довгостроковій перспективі".

/ @JulianRoepcke/DeepState

Якщо не ліквідувати прорив, "ланцюжок занадто розріджених ділянок фронту і подальших втрат територій продовжиться і прискориться", а Росія може відкликати свою умову виведення ЗСУ з Донбасу в обмін на припинення вогню в інших місцях, пише Рьопке.

/ @JulianRoepcke/DeepState

Що кажуть у ЗСУ

Протягом останньої доби на різних інформаційних ресурсах з'явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній з ділянок фронту на сході України. Ця інформація не є достовірною та не відображає реальних фактів, повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Як відомо, росіяни застосовують тактику просочування малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля. Невелика ворожа група оминула українські позиції та спробувала сховатися в нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом", - ідеться в повідомленні в Telegram.

/ Главред

Що відомо про тактику РФ на Донбасі

Росіяни в районі міста Добропілля та Покровського напрямку на Донеччині застосовують тактику просочування, пояснив представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Це означає, що певна кількість російських малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції і намагається обійти першу лінію, пробратися через кіллзону і пройти за першу лінію українських позицій хоч тушкою, хоч опудалами. Тобто будь-якими засобами проникнути і піти далі", - пояснив він.

Надалі ця група пробує вступити у вогневий контакт з українськими військами або сховатися для подальшого накопичення сил.

"Треба розуміти, що це малі групи, кілька людей. Їхня присутність фіксується, і тому на картах із відкритих джерел здається, що ось, о Боже, росіяни просунулися там востаннє, здається, 12 кілометрів у глибину української території. Але треба розуміти, що не йдеться про те, що вони взяли цю територію під контроль. Йдеться про те, що на них пробралася мала група росіян у кількості, ну, десь п'ять-десять осіб. І це зовсім не те, як воно виглядає на карті. Це не те, що ось вони взяли під контроль ось той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі. І звичайно, потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх із того підвалу вибивати і їх там знищувати", - розповів Трегубов.

/ Facebook/GeneralStaff.ua

Чи є просування РФ на сході: позиція ЦПД

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував повідомлення про нібито масштабну втрату позицій українськими силами в Донецькій області, назвавши їх елементом російської пропаганди.

Він наголосив, що поточна обстановка - це відображення реальної ситуації на фронті, і українські Сили оборони продовжують докладати максимум зусиль для завдання втрат противнику.

Ситуація на Донбасі - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Азов зайняв смугу оборони на Донбасі. Ситуація наближається до того, що Покровськ і Мирноград уже не можна буде врятувати.

Як писав Главред, якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Покровсько-Мирноградській агломерації армія країни-агресора тримає найшвидший темп просування. Лише за останню добу окупанти пройшли 3 км кв.

Читайте також:

Про джерело: Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред