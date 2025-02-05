Йому було лише 18: доброволець загинув на Донбасі під час першого бойового виходу

Джеймс Вілтон вирушив в Україну через кілька місяців після закінчення коледжу.

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Доброволець Джеймс Вілтон трагічно загинув на Донбасі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, bbc.com/Doug Seeburg

Коротко:

Джеймс Вілтон добровільно пішов воювати проти окупантів з РФ

Хлопець не мав досвіду, але пройшов прискорений курс підготовки

Доброволець загинув під час першого бойового виходу

На війні в Україні загинув 18-річний Джеймс Вілтон - доброволець із Великої Британії, який воював у складі Іноземного легіону. Хлопець трагічно загинув під час атаки ворожого безпілотника в селі Терни всього через кілька хвилин після виконання свого першого бойового завдання.

Як розповів його батько Джеймс Грем, після закінчення середньої школи Ройдс-Холл хлопець хотів приєднатися до британської армії. Замість цього він вирішив записатися на курс із догляду за тваринами в коледжі Кіркліс.

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Коли хлопцеві було 17 років, він розповів батькові про бажання поїхати в Україну, щоб допомогти воювати проти російських окупантів.

Батьки та старші сестри Джеймса не хотіли, щоб наймолодший член сім'ї пішов на фронт, але переконати його не змогли.

28 квітня хлопець вирушив із Манчестера до Кракова, а звідти автобусом дістався Тернополя, де приєднався до Іноземного легіону. Молодий британець не мав військового досвіду, але пройшов базову програму підготовки, яка тривала близько чотирьох тижнів.

Джеймс Вілтон

Джеймса направили в Донецьку область, де відбувався російський наступ. За словами Грема, у липні минулого року його син перебував на першій лінії оборони і загинув в окопі в полі.

Того дня ворожі дрони зависли над ним і його товаришем. Вони вирішували, чи бігти в безпечне місце, чи відповісти вогнем. Джеймс вирішив тікати, але дрон швидко його наздогнав і завдав удару всього за 30 метрів від траншеї.

"Щойно на нього націлився дрон, у Джеймса не залишилося жодного шансу. Це була перша й остання місія Джеймса", - сказав американський волонтер Джейсон, який був із Вілтоном, коли той загинув, пише The Sun.

Загибель британця залишалася нерозкритою впродовж кількох місяців.

Тепер же Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило смерть Джеймса Вілтона і надало консульську допомогу родині британця.

"Я ніколи цього не переживу. Я не хотів, щоб він ішов, але його серце було налаштоване на це. Він хотів допомогти Україні. Мені розповідали уривки з історії його смерті, але мені було важко з цим змиритися, і я шкодую, що ми не помінялися місцями, тому що в нього було все життя попереду", - сказав батько загиблого бійця.

Джеймс Вілтон / Фото: Doug Seeburg

Президент України Володимир Зеленський у понеділок увечері вшанував пам'ять Джеймса та подякував його батькам за те, що вони "виховали таку людину".

В інтерв'ю програмі Piers Morgan Uncensored він сказав: "Ваш хлопець віддав своє життя, найдорожче, що у нього було. Це велике горе, і я хочу, щоб ви знали, як ми це цінуємо. Він безумовно в наших серцях, героїчна людина".

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув 37-річний доброволець із Німеччини, колишній солдат Збройних Сил ФРН. Він очолював групу розвідки спецпідрозділу Інтернаціонального легіону.

Німецький доброволець майже два роки воював на боці України проти російських окупантів.

Раніше, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув естонський доброволець Танель Кріггуль (позивний - "Стінгер"). Він воював у складі Міжнародного легіону територіальної оборони України (також відомого як Іноземний легіон) з 2022 року. Свій останній бій Танель Кріггуль прийняв 30 вересня недалеко від Лиману Донецької області.

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Інтернаціональний легіон - що це таке Інтернаціональний легіон територіальної оборони України (International Legion Defence of Ukraine) - проєкт уряду України із залучення іноземців для створення добровольчих підрозділів у складі територіальної оборони ЗСУ. Був створений з ініціативи президента Володимира Зеленського в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну. Як повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, станом на 6 березня 2022 року в Інтернаціональний легіон вступили добровольці з 52 країн, а загальна чисельність становила 20 тисяч осіб. Українське Міністерство оборони опублікувало відеоролик, на якому зафіксовано тренування бійців Інтернаціонального легіону.

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