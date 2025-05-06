Наслідки російського удару по Сумщині: серед загиблих 6-річний хлопчик

На місці ракетного удару працюють рятувальники медики та психологи розгорнуто штаб допомоги.

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РФ знову вдарила по цивільних / Колаж: Главред, фото: Instagram oksana_zinchenko777, скріншот з відео

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Удар по Сумщині 6 травня забрав життя 3 людей, серед них 6-річний хлопчик

Вісім поранених, двоє в критичному стані

Рятувальники та медики працюють на місці трагедії

Унаслідок балістичного удару, який російські війська завдали 6 травня по селу Велика Чернеччина Сумської громади, загинули троє мирних жителів, серед них – 6-річний хлопчик. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Ворог завдав балістичного удару по місцю, де зазвичай перебуває багато цивільних – зокрема молодь і діти", – зазначив Григоров. відео дня

За його словами, ще восьмеро осіб дістали поранення, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані. На місці трагедії працюють рятувальники, медики та психологи, розгорнуто штаб із ліквідації наслідків удару.

Про загибель 6-річного хлопчика на ім’я Борис також повідомила його мама у своєму Instagram. Вона написала, що "йому назавжди залишилось 6".

Це ще один доказ того, як Росія цілеспрямовано атакує мирне населення.

Удари по Сумщині - новини за темою

Нагадаємо, 18 квітня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи прогриміли в Харкові, Дніпрі та Сумах. У Сумах три дрони влучили в об'єкт промисловості, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна отримала травми.

Також вранці 18 квітня російський Шахед влучив у кондитерське підприємство в Сумах, пошкодивши виробництво пасок. Унаслідок удару загинув підприємець, який приїхав за продукцією.

Як повідомляв Главред, 5 травня російські війська обстріляли Білопільську та Ворожбянську громади Сумської області. Внаслідок атак загинули троє цивільних, ще семеро, серед яких 16-річний підліток, отримали поранення.

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Що таке Сумська міська рада? Сумська міська рада — орган місцевого самоврядування в Сумській області, пише Вікіпедія. Cумська міська рада є органом, що представляє міську громаду міста Суми та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження міського самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

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