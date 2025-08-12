Рус
Побоюються угоди з Путіним: лідери ЄС планують переговори з Трампом - WSJ

Анна Ярославська
12 серпня 2025, 09:31
Європейські політики хочуть переконати Трампа посилити тиск на Путіна, якщо той не вестиме переговори в дусі доброї волі.
Трамп, Путін, Стармер
Трамп не хоче кликати Зеленського на Аляску, але Європа наполягає / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

  • Європа та Україна можуть не прийняти перемир'я на невигідних умовах
  • Відомі вимоги європейських лідерів щодо мирної угоди
  • У Європі хочуть, щоб Зеленський брав участь у зустрічі на Алясці

Європейські лідери хочуть зустрітися з президентом США Дональдом Трампом перед його самітом із Володимиром Путіним, оскільки бояться, що глава Білого дому може укласти угоду з російським диктатором.

Як пише The Wall Street Journal, на зустрічі лідери хочуть сказати, що Європа та Україна можуть не прийняти угоду про припинення вогню. Окрім цього європейські політики хочуть переконати Трампа посилити тиск на Путіна, якщо той не вестиме переговори в дусі доброї волі.

Європейські лідери також наполягають на трьох пунктах мирної угоди:

  • припинення вогню з боку Росії;
  • взаємні територіальні обміни, які мають ґрунтуватися на поточних лініях фронту;
  • надання Україні довгострокових гарантій безпеки.

Також європейські чиновники хочуть переконати Трампа дозволити президенту України Володимиру Зеленському та іншим європейським главам урядів узяти участь у зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня.

Як розповів виданню один із чиновників, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягав на тому, щоб Зеленський узяв участь у зустрічі на Алясці. Але Трамп вважає, що запрошення Зеленського на ранній стадії може зірвати його зусилля.

Тим часом американські чиновники планують включити українського лідера до наступного саміту з Путіним і Трампом.

Чи буде перемир'я в Україні до кінця 2025 року

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що Трамп хоче виступити миротворцем і припинити війну, яка, за його власними словами, ніколи б не почалася, якби він був президентом.

"Цей "пунктик" у нього дійсно існує, але він підходить до нього не настільки прямолінійно й емоційно, як нам, можливо, хотілося б", - сказав Розумний в інтерв'ю Главреду.

Якщо ж в останній момент Путін його обдурить, Трамп, найімовірніше, переключиться на інші справи, яких у нього багато в сучасній геополітиці, і заморозить цей процес.

"Водночас, він навряд чи припинить підтримку України - можливо, навіть певною мірою її збільшить, або принаймні збереже нинішній рівень. Він намагатиметься зробити так, щоб Путін не досяг своїх цілей. При цьому Трамп, імовірно, не кидатиметься "рятувати" Україну, але, з огляду на особисту образу на Путіна, зробить чимало для стримування Росії. Тому на тривале припинення вогню, щонайменше до кінця цього року, розраховувати не варто, хоча певний шанс існує", - сказав Розумний.

Переговори на Алясці - останні новини

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп має зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з Путіним. За його словами, на етапі переговорів може бути і, ймовірно, буде обмін територіями. Хегсет підкреслив: будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений.

Як пише The Telegraph із посиланням на європейські джерела, Київ готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Криму.

11 серпня президент США Дональд Трамп дав пресконференцію в Білому домі та зробив низку заяв щодо мирного процесу в Україні. Детальніше читайте в матеріалі: Зустріч Зеленського і Путіна та повернення територій: Трамп зробив низку заяв.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Аляска війна Росії та України мирні переговори Переговори на Алясці
Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Не повірила своїм очам: жінка прихистила цуценя не підозрюючи, ким воно виросте

Не повірила своїм очам: жінка прихистила цуценя не підозрюючи, ким воно виросте

В одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі: якою буде погода через 15 років

В одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі: якою буде погода через 15 років

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

На фронті фіксують рекордне скупчення окупантів: до чого готується ворог

На фронті фіксують рекордне скупчення окупантів: до чого готується ворог

