Жінка, розгадавши таємницю доньки, розкрила її дивні дії з ложками та виделками

Жінка звернула увагу, що звичний набір столових приборів став поступово "розбавлятися" чужими ложками.

Ложки потрапляли до будинку з різних місць / Фото: reddit

Мешканка канадського Торонто помітила, що її звичний набір ложок став поступово змінюватися, і швидко з'ясувала причину. З'ясувалося, що ложки потрапляли в дім з різних місць, оскільки її дочка брала їх із собою, а повертала вже інші. Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit.

У Торонто жінка на ім'я Аніта помітила незвичайну деталь, коли відкрила шухляду зі столовими приборами: її ложки раптом стали "різношерстими". На перший погляд дрібниця, але розгадка виявилася кумедною і швидко розлетілася Мережею.

Історія почалася з того, що Аніта звернула увагу, що звичний набір столових приборів став поступово "розбавлятися" чужими ложками. Ситуація прояснилася майже одразу. Винуватицею виявилася її 24-річна донька, яка живе разом із нею.

За словами Аніти, вона часто бере столові прибори на роботу чи до свого хлопця, а повертає вже інші.

"Залишилося зовсім небагато однакових ложок. З виделками ситуація краща - їх частіше вдається повернути", - розповіла жінка.

З'ясувалося, що ложки потрапляли до хати з різних місць: з роботи доньки, з квартири її хлопця, де мешкає ще четверо сусідів, а подекуди й зі студентських компаній. Цей обмін тривав кілька місяців, і в підсумку в шухляді опинилося відразу кілька різних наборів.

Аніта вирішила не влаштовувати скандал і сприйняла ситуацію з гумором, хоча її донька поки не знає, що історія стала вірусною.

"Я просто дочекаюся, коли вона переїде, віддам їй усі ложки і куплю собі нові", - сказала вона.

