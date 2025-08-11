Ситуація на Сумщині змінюється: як ЗСУ знайшли слабке місце та витісняють ворога

Українські сили переходять у контратаку і домінують на Сумщині, поступово звільняючи території від ворога.

https://glavred.net/front/situaciya-na-sumshchine-menyaetsya-kak-vsu-nashli-slaboe-mesto-i-vytesnyayut-vraga-10688939.html Посилання скопійоване

ЗСУ стабілізують фронт на півночі, ведуть активні бойові дії і витісняють російські війська з Сумської області. / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Ситуація на Сумщині стабілізується, Сили оборони переходять у контратаку

Українські війська домінують біля Кіндратівки, звільнено нові населені пункти

Бойові дії тривають також на російській території, зокрема в Тьоткіно

Ситуація на Сумщині стабілізується, повідомив майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, передає УНІАН. За його словами, українські війська переходять до контратакувальних дій і контролюють район Кіндратівки, де також був звільнений ще один населений пункт.

"Там ми переходимо до контратакувальних дій. На Сумщині ворог дуже нагнітав, що зараз підемо на Суми. Повірте, сьогодні у ворога немає сил йти на обласний центр. Це нереально великі потуги й нереально великі сили. В нас там з боку Кіндратівки, ми там вже домінуємо. Також був звільнений вчора ще один населений пункт", — заявив Ткачук в ефірі телемарафону. відео дня

ЗСУ поступово витісняють ворога з регіону і діють на російській території

Ткачук додав, що Збройні сили України послідовно відтісняють російських загарбників із Сумської області, при цьому бойові дії тривають і на території Росії.

"Якщо ми беремо російську територію, наприклад населений пункт Тьоткіно – там ми просто його вже зрівняли з землею. Росіяни постійно намагаються туди зайти, витіснити наші групи, а ми їх постійно криємо. Там замкнуте коло, сансара смерті росіян. Тому що там Тьоткіно йде у невигідному географічному положенні. І ми там постійно їх криємо та проводимо свої задачі на Курщині далі. Тобто на півночі ситуація стабілізується. І я думаю, поступово ми будемо витісняти ворога з нашої Сумщини", — наголосив політолог.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Росія концентрує сили на Сумському напрямку

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що на Сумському напрямку Росія зосередила близько 60 тисяч військовослужбовців.

Він пояснює, що Сумська область фактично є "сірою зоною", яка постійно перебуває під вогневим впливом. Проте на окремих ділянках російські війська активізують наступ і здатні просуватися, закріплюючись на певних рубежах.

За словами Тимочка, одна з ключових цілей Кремля — встановити хоча б вогневий контроль над одним із обласних центрів, щоб продемонструвати здатність російської армії виконувати стратегічні завдання навіть у складних умовах.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі декількох населених пунктів. Ворог добився просування на північному сході від Кіндратівки, півдні від Олексіївки, на сході від Яблунівки, а також на сході від Локні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загострення на Сумщині. Голова обласної військової адміністрації повідомляє про активну евакуацію населення для збереження їхнього життя.

Крім того, обстановка в районі Покровська стала однією з найбільш напружених за весь останній рік, повідомив в ефірі представник Об'єднаного стратегічного командування "Дніпро" майор Віктор Трегубов.

Читайте також:

Про персону: Андрій Ткачук Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред