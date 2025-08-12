Спека посилиться: стала відома дата підвищення температури повітря в Україні

Синоптикиня сказала, коли Україну накриє ще більше спека і чи будуть опади.

Погода в Україні - спека посилиться/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у середу, 13 серпня

Коли в Україні посилиться спека

Погода в Україні у середу, 13 серпня, буде формуватися під впливом антициклону, тому будь які дощі, навіть невеликі, є малоймовірними.

Всюди по території нашої держави буде малохмарно, очікується сонячна погода без опадів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

"Температура повітря завтра, 13-го серпня, в Україні протягом дня коливатиметься в межах +24…+28 градусів, у південній частині та на Закарпатті +28…+30 градусів", – зазначила вона.

Погода в Україні 13 серпня/ meteoprog

Погода в Києві 13 серпня

У Києві у середу очікується суха сонячна погода з температурою повітря вночі близько +15, вдень близько +25 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні посилиться спека

"Так і буде до кінця тижня, а в неділю та понеділок ще й посилиться спека. Проте, на щастя, нічна температура повітря вже навряд чи підніматиметься вище +20 градусів, хіба місцями в південній частині", – зазначила Діденко.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв Главред, стало відомо, коли посилиться спека – на Україну насувається антициклон Julia. Скоро погода в Україні зазнає змін – синоптикиня розповіла, до чого варто бути готовими українцям.

Також раніше повідомлялося, що Україну заливатимуть дощі – синоптики назвали дату похолодання. Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.

Нагадаємо, кліматолог розповіла, якою буде погода через 15 років – в одній області буде пустеля, інші заливатимуть дощі. Українцям розповіли, як зміняться погодні умови в нашій країні у найближчі кілька десятків років.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

