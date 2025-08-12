В українців може виникнути заборгованість за газ при регулярній сплаті - причина

Українцям пояснили, що зробити, аби борг не нараховувався.

Кому з українців нараховується борг / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основне:

Українцям нараховують борг через невчасну оплату

Заборгованість з газ може сформуватися через помилку у введені даних

В українців, які оплачують платіжки за газ може виникнути заборгованість. Про це повідомили у Facebook ПрАТ "Тернопільміськгаз".

Борг у квитанції може виявитись з декількох причин. Одна з них - оплата здійснена після 20 числа. У такому випадку вона може не відображатися у поточній квитанції, а потрапити до наступного рахунку.

"Тому, важливо сплачувати до 20 числа кожного місяця", - йдеться у повідомленні.

Ще однією причиною заборгованості може бути помилка у введені реквізитів під час оплати. Кошти у цьому випадку потрапляють на чужі рахунки, тому, щоб уникнути помилки потрібно перевіряти дані перед оплатою.

"Під час оплати послуги потрібно вказати: ПІБ, адресу, номер особового рахунку оператора ГРМ, що містить до 7 -ми цифр. Це гарантує, що кошти зарахуються саме на ваш особовий рахунок і вони правильно відобразяться у системі. Якщо ви не зазначите ці дані, платіж не ідентифікується і буде накопичуватися заборгованість", - додали у "Тернопільміськгаз".

Комунальні платежі в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

Раніше стало відомо, що ціни на воду можуть зрости в кілька разів у 2026 році. Народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що підвищення тарифів пов’язане з тим, що водоканали працюють у мінус.

Нещодавно повідомлялося, що чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води переглядати не будуть. Проте припускається, що вже у 2026 році через складну ситуацію в енергетиці тарифи будуть поступово підвищувати.

Про джерело: Тернопільміськгаз Тернопільміськгаз - приватне акціонерне товариство, відоме як ПАТ "Тернопільгаз", яке займається транспортуванням та постачанням природного газу на Тернопільщині.

