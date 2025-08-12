Пожежні машини мчать з сиренами: дрони атакували Татарстан

Головне:
- Повітряну тривогу оголосили у п'яти містах
- В Альметьєвську, ймовірно, зафіксовано влучання
- Пожежні машини помітили біля аеропорту Бегішево
12 серпня невідомі безпілотники атакували країну-агресорку Росію. Під ударом опинилася Республіка Татарстан, що розташована за понад 1200 кілометрів від України.
Як повідомили російські пабліки, сигнал повітряної тривоги звучав одразу у декількох містах: Казані, Нижньокамську, Єлабузі, Набережних Челнах та Альметьєвську. Ймовірно, є влучання.
Про це зокрема свідчить те, що в останньому з перелічених міст жителі повідомляють про пожежні машини, які з сиренами кудись поїхали. Подібна ситуація і у бук Нижньокамська. Туди з Набережних Челнів також виїхали пожежні.
Крім цього Росавіація писала, що ввела тимчасові обмеження в аеропортах Казані та Нижньокамська.
Дивіться відео атаки на Татарстан:
Безпілотники не вперше долетіли до Татарстану
Декілька днів тому безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вже атакували Татарстан. Тоді українські сили уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них.
Атаки дронів на Росію - останні новини
Нещодавно Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.
Раніше далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях "Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна" в Нижегородській області РФ.
Нагадаємо, Главред писав, що українські безпілотники вперше атакували Республіку Комі. Унаслідок атаки було уражено Ухтинський нафтопереробний завод, який розташований приблизно за 2000 км від кордону РФ з Україною.
