Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Щонайменше дванадцять іноземних добровольців загинули наприкінці липня внаслідок ракетного удару по тренувальному табору біля міста Кропивницький. Російська ракета влучила в їдальню табору під час обіду, що призвело до однієї з найкривавіших атак на іноземних бійців за час війни. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на військових, знайомих з інцидентом.
Зазначається, що атака припала на час обіду, коли військові, зокрема нові рекрути зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших країн, перебували в їдальні. Після вибуху виникла пожежа на складі боєприпасів, що спричинило подальші детонації.
"Американський доброволець із Флориди, який побажав залишитися неназваним, описав атаку як "найгучніший вибух, який я коли-небудь чув", і розповів, що бачив "щонайменше 15 загиблих і понад 100 поранених". Він також зазначив, що сирена повітряної тривоги не спрацювала, а аптечки не були доступні поруч із їдальнею", - йдеться в повідомленні.
Представник міжнародного легіону української військової розвідки ГУР Володимир Камінський підтвердив, що розслідування триває, і точні втрати поки що не розголошуються.
Командувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив: "Військові на тренувальних майданчиках повинні негайно реагувати на повітряні тривоги і ворожі дрони". Він додав, що військові прагнуть максимально перемістити навчання в укриті підземні приміщення.
"Низький рівень безпеки в таборі викликав нарікання серед іноземних солдатів. Аналогічні смертоносні удари по тренувальних базах траплялися й раніше - у Яворові на початку війни 2022 року, а також торік у Полтаві, де загинуло понад 50 курсантів і солдатів", - пише видання.
Як повідомляв Главред, у ніч на 12 серпня російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості.
