Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Території "в обмін" на завершення війни: Україна оголосила свою позицію

Андрій Ганчук
12 серпня 2025, 16:53
1150
Не можна допустити нового "Мюнхена", сказав Андрій Сибіга.
Путін, Україна
Україна не віддасть Путіну свої території - МЗС / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Коротко:

  • Україна не буде віддавати РФ свої території
  • Не можна допустити повторення Мюнхенської змови
  • Відповідь на питання територій - у Конституції України

Офіційний Київ не розглядає сценарії, які передбачають передачу країні-окупанту Росії частини українських територій в обмін на завершення війни. Політика поступок агресору повторює помилки "Мюнхена". Треба добиватися припинення вогню, яке має стати основою для перемовин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Зеленський уже публічно надав відповідь"

Під час спільної з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським пресконференції український міністр заявив, що Україна прагне справедливого миру.

відео дня

"Президент Зеленський уже публічно надав відповідь, а це - Конституція України. Конституція України містить усі відповіді на це ваше запитання. Україна прагне справедливого, всеосяжного, сталого миру, заснованого на статуті ООН і нормах міжнародного права", - пояснив Сибіга.

Путін "хоче" Мюнхен-2

Дипломат акцентував увагу на тому, що політика поступок агресору є повторенням помилки "Мюнхена" і відповідає планам РФ щодо "Мюнхена-2", який передбачає збереження світопорядку, побудованого на поділі сфер впливу.

"А це, власне, те, чого хоче Володимир Путін: політика "Мюнхен-2", продовження Ялтинського світового порядку, який був побудований на поділі сфер впливу. Відповідно світ має протидіяти цьому спільними мирними зусиллями, спільною твердою реакцією, тому що Путін тестує", - уточнив міністр.

Спочатку - припинення вогню, потім перемовини

Очільник МЗС додав, що наразі ключовий пріоритет - припинення вогню, який має стати базою для проведення подальших перемовин.

П'ять місяців тому Україна погодилася з пропозицією президента США Дональда Трампа щодо безумовного перемир'я. Тепер Київ очікує аналогічного кроку з боку Москви.

"І звичайно, що ми потребуємо тут і залученість, і лідерство Сполучених Штатів, і ми вдячні за ці зусилля", - наголосив Андрій Сибіга.

Що каже експерт

Путін не піде на повернення окупованих Херсонської та Запорізької областей, припустив політолог Максим Розумний.

Утім, ворожі сили за певних умов можуть вийти з Харківської та Сумської областей.

"А ось що стосується Харківської та Сумської областей, за певних умов Путін може погодитися на відведення військ, подаючи це як "жест доброї волі". Водночас він вимагатиме, щоб українські війська залишили прикордонні позиції в Курській області та зняли загрозу з Бєлгородської, хоча офіційна російська версія вже стверджує, що українців там немає. Найімовірніше, у разі територіальних домовленостей йтиметься саме про прикордонні райони, які Путін і так хоче перетворити на так звану санітарну зону", - підкреслив Розумний.

Зустріч Трампа і Путіна - головні новини:

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив свою зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним. Вона відбудеться 15 серпня на Алясці.

Ймовірно, Трамп спробує повернути Україні окуповані райони Херсонської та Запорізької областей, припускають аналітики американського Інституту вивчення війни. Географічне положення областей дає їм розширений вихід до Дніпра і Чорного моря, що додає цінності регіонам.

Путін спробує переграти Трампа, вважає аналітик Bloomberg Марк Чемпіон. За його словами, очільник Кремля намагатиметься уникнути нових санкцій і закріпити за собою окуповані території в обмін на тимчасове припинення вогню.

Інші новини:

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

МЗС України окуповані территории Володимир Путін війна Росії та України Андрій Сибіга Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вдруге за тиждень: СБУ вдарила по терміналі зберігання "Шахедів" у Татарстані

Вдруге за тиждень: СБУ вдарила по терміналі зберігання "Шахедів" у Татарстані

18:32Війна
Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

18:03Україна
Зеленський поговорив з Ердоганом: у Туреччині оголосили про мирну ініціативу

Зеленський поговорив з Ердоганом: у Туреччині оголосили про мирну ініціативу

17:31Політика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

"Відчувати себе коханою": ексдружина Кличка заговорила про весілля

"Відчувати себе коханою": ексдружина Кличка заговорила про весілля

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

Останні новини

19:08

"Якась бабуся вигадала": навіщо в'яжуть на руки хустини під час похорону

19:00

Двісті грам і вони спілі: городниця поділилася дідовським методом без хіміїВідео

18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

18:32

Вдруге за тиждень: СБУ вдарила по терміналі зберігання "Шахедів" у Татарстані

18:09

Що потрібно з іконою вдома 13 серпня: прикмети, яких варто дотримуватися

Кризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - ШапранКризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - Шапран
18:04

Плями від поту та дезодоранту зникнуть на очах: знадобиться копійчаний продукт

18:03

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

17:43

Де ховається чорненька з НеАнгелів із секретною дитиною - стиліст розкрив таємницю

17:31

Зеленський поговорив з Ердоганом: у Туреччині оголосили про мирну ініціативу

Реклама
17:21

Чим заміняли всім відомий йогурт у СРСР та як він називавсяВідео

17:12

Де заховався папуга: тільки люди із суперздібностями його побачать

16:55

Від простої добавки щури біжать не оглядаючись: як легко позбутися гризунівВідео

16:53

Території "в обмін" на завершення війни: Україна оголосила свою позицію

16:52

Рішень щодо України не буде: Зеленський здивував заявою про саміт на Алясці

16:41

Зеленський доручив спростити перетин кордону для частини чоловіків: хто у списку

16:24

Ворог посилив тиск на двох важливих напрямках: куди рвуться росіяни

16:15

"Ситуація дуже складна, запас міцності економіки РФ добіг кінця": що чекає на РосіюВідео

16:05

Санкції "знищать Росію": у Сенаті пригрозили Путіну перед переговорами

15:59

Голлівуд зніме приквел "Рембо": хто замінить Сталлоне

15:50

В українців може виникнути заборгованість за газ при регулярній сплаті - причина

Реклама
15:43

Серед старого лахміття знайдете скарб: радянський годинник, який коштує тисячіФото

15:35

У Путіна на зустріч із Трампом дві мети, одна з них - території - Bloomberg

15:24

Порошенко витратив $200 тис на лікування діабету в Лондоні, бо колись знищив підтримку інсулінозалежних – військовий

15:11

Як сказати українською "утренник" і "транжир": ні за що не здогадаєтеся самостійноВідео

15:07

"Реальна зміна на полі бою": Сибіга розповів, як працює чеська ініціатива

15:05

Швидко, просто і пальчики оближеш: рецепт фантастичної закуски з помідорів

14:52

Про це знали лише одиниці: українцям розкрили секрет збільшення пенсії

14:34

Новий сценарій Путіна: Туск попередив, що РФ хоче розсварити Київ та Варшаву

13:58

Український футболіст Забарний став гравцем ПСЖ: не обійшлося без скандалу з РФ

13:57

Спека посилиться: стала відома дата підвищення температури повітря в Україні

13:54

Під загрозою два стратегічні міста: у Bild дізналися про критичний прорив РФ

13:51

"Угорський Янукович": в Орбана знайшли маєток з великим зоопаркомФото

13:12

Яблуко від яблуні: син путіністки Валерії побив свою дружину

12:54

Що РФ готує замість закінчення війни: Зеленський про переговори Трампа з Путіним

12:49

Мінус радіолокаційний комплекс: у Криму знищено потужний радар

12:48

Пожежні машини мчать з сиренами: дрони атакували Татарстан

12:22

Що заважає виспатися і розслабитися: вісім промахів у декорі спальні

12:09

"Зустрічаюся з трьома": Наталка Денисенко відверто розповіла про особисте

12:00

"Деякі персонажі просто перевзулися": Dibrova про артистів-утікачів, український шоу-бізнес та сучасну музикуЕксклюзив

11:52

Люди роками помиляються: які продукти не можна зберігати разом

Реклама
11:49

Як росіяни могли прорватися на сході: у ЗСУ розкрили тактику ворога

11:41

Чому 13 серпня не можна починати нові важливі справи: яке церковне свято

11:28

Красень Артем Пльондер у ролі Виговського: як тривають зйомки пригодницької стрічки від 2+2

11:12

Пловчиха Клочкова заробляє в окупованому Севастополі: що вона робить

10:54

Три міста у великій небезпеці, Азов зайняв смугу оборони: що відбувається на Донбасі

10:52

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

10:50

Не тільки зупинити війну в Україні: що може Трамп змусити зробити Путіна

10:50

Які території Трамп може повернути Україні на переговорах із Путіним – ISW

10:20

Жінка, розгадавши таємницю доньки, розкрила її дивні дії з ложками та виделками

10:12

Сумує за СРСР і підтримує МП: куди пропав Олексій Дівєєв-Церковний

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти