Території "в обмін" на завершення війни: Україна оголосила свою позицію

Не можна допустити нового "Мюнхена", сказав Андрій Сибіга.

Україна не віддасть Путіну свої території - МЗС

Коротко:

Україна не буде віддавати РФ свої території

Не можна допустити повторення Мюнхенської змови

Відповідь на питання територій - у Конституції України

Офіційний Київ не розглядає сценарії, які передбачають передачу країні-окупанту Росії частини українських територій в обмін на завершення війни. Політика поступок агресору повторює помилки "Мюнхена". Треба добиватися припинення вогню, яке має стати основою для перемовин. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Зеленський уже публічно надав відповідь"

Під час спільної з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським пресконференції український міністр заявив, що Україна прагне справедливого миру.

"Президент Зеленський уже публічно надав відповідь, а це - Конституція України. Конституція України містить усі відповіді на це ваше запитання. Україна прагне справедливого, всеосяжного, сталого миру, заснованого на статуті ООН і нормах міжнародного права", - пояснив Сибіга.

Путін "хоче" Мюнхен-2

Дипломат акцентував увагу на тому, що політика поступок агресору є повторенням помилки "Мюнхена" і відповідає планам РФ щодо "Мюнхена-2", який передбачає збереження світопорядку, побудованого на поділі сфер впливу.

"А це, власне, те, чого хоче Володимир Путін: політика "Мюнхен-2", продовження Ялтинського світового порядку, який був побудований на поділі сфер впливу. Відповідно світ має протидіяти цьому спільними мирними зусиллями, спільною твердою реакцією, тому що Путін тестує", - уточнив міністр.

Спочатку - припинення вогню, потім перемовини

Очільник МЗС додав, що наразі ключовий пріоритет - припинення вогню, який має стати базою для проведення подальших перемовин.

П'ять місяців тому Україна погодилася з пропозицією президента США Дональда Трампа щодо безумовного перемир'я. Тепер Київ очікує аналогічного кроку з боку Москви.

"І звичайно, що ми потребуємо тут і залученість, і лідерство Сполучених Штатів, і ми вдячні за ці зусилля", - наголосив Андрій Сибіга.

Що каже експерт

Путін не піде на повернення окупованих Херсонської та Запорізької областей, припустив політолог Максим Розумний.

Утім, ворожі сили за певних умов можуть вийти з Харківської та Сумської областей.

"А ось що стосується Харківської та Сумської областей, за певних умов Путін може погодитися на відведення військ, подаючи це як "жест доброї волі". Водночас він вимагатиме, щоб українські війська залишили прикордонні позиції в Курській області та зняли загрозу з Бєлгородської, хоча офіційна російська версія вже стверджує, що українців там немає. Найімовірніше, у разі територіальних домовленостей йтиметься саме про прикордонні райони, які Путін і так хоче перетворити на так звану санітарну зону", - підкреслив Розумний.

Зустріч Трампа і Путіна - головні новини:

Як повідомляв Главред, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив свою зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним. Вона відбудеться 15 серпня на Алясці.

Ймовірно, Трамп спробує повернути Україні окуповані райони Херсонської та Запорізької областей, припускають аналітики американського Інституту вивчення війни. Географічне положення областей дає їм розширений вихід до Дніпра і Чорного моря, що додає цінності регіонам.

Путін спробує переграти Трампа, вважає аналітик Bloomberg Марк Чемпіон. За його словами, очільник Кремля намагатиметься уникнути нових санкцій і закріпити за собою окуповані території в обмін на тимчасове припинення вогню.

Інші новини:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

