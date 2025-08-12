Рус
У Путіна на зустріч із Трампом дві мети, одна з них - території - Bloomberg

Андрій Ганчук
12 серпня 2025, 15:35
Одне з ключових завдань Росії - не допустити участі Зеленського у перемовинах.
Трамп, Путин
Путін спробує "переграти" Трампа - Bloomberg / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

  • Путін "добиватиметься" зняття загрози санкцій і територій
  • Путін "спробує" не допустити участі Зеленського у перемовинах
  • Якщо території будуть "віддані" в обмін на "перемир'я", це буде "назавжди"

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін у рамках зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці добиватиметься зняття загрози санкцій і закріплення так званих територіальних досягнень. Путін має намір "переграти" Трампа. У такій ситуації Москва може спробувати "назавжди забрати" окуповані території України. Про це пише оглядач Марк Чемпіон.

Чого буде "добиватися" Путін

У своєму матеріалі для Bloomberg автор пише, що Путін, імовірно, розглядає заплановану зустріч із Трампом на Алясці як "несподівану можливість" зняти загрозу нових санкцій і посилити свої позиції у війні проти України.

відео дня

На думку журналіста, Путін знову скористався прагненням Трампа до "швидкої мирної угоди" і перезавантаження економічних відносин із Москвою.

"Незалежно від того, скільки Трамп був готовий віддати, Путін бачив тільки одне: стратегічну можливість", - вказує Чемпіон.

Путін намагається не допустити участі Зеленського у перемовинах

Одне з головних завдань Кремля - недопуск президента України Володимира Зеленського до перемовин.

"Наполягаючи на двосторонній зустрічі, Путін може запропонувати умови, які Вашингтон міг би прийняти, але Київ - ні. Це зробить Зеленського винним у зриві миру в очах Трампа", - вважає журналіст.

Аляска як "символічне" місце зустрічі

Автор стверджує, що саміт на Алясці може стати серйозним сигналом про "реабілітацію Путіна". Візит до штату може стати його першою поїздкою до США (поза ООН у Нью-Йорку) з 2007 року.

"Території в обмін на перемир'я"

Коментуючи відомості Bild про те, що в обмін на "передачу" Росії Донбасу, Херсонської та Запорізької областей Кремль може запропонувати перемир'я, Чемпіон різко розкритикував такий небезпечний "крок".

"Не обмін, а земля, передана назавжди, в обмін на тимчасове перемир'я", - додав журналіст.

Путін не піде на перемир'я

Крім того, він додав, що оглядачі вже неодноразово говорили: Путін постійно говорив про свою "готовність" припинити вогонь лише після, мовляв, усунення "докорінних причин", під якими очільник Кремля розуміє "демілітаризацію України і визнання російської сфери впливу в Європі".

"Немає жодних ознак, що він погодиться на угоду, яка дасть змогу Україні зберегти незалежний шлях розвитку", - наголосив Марк Чемпіон.

Що каже експерт

Якщо зустріч Трампа і Путіна стане безрезультатною, президент США може заморозити американську участь у мирному процесі, сказав в інтерв'ю Главреду політолог Максим Розумний.

"Водночас, він навряд чи припинить підтримку України - можливо, навіть певною мірою її збільшить, або принаймні збереже нинішній рівень. Він намагатиметься зробити так, щоб Путін не досяг своїх цілей. При цьому Трамп, імовірно, не кидатиметься "рятувати" Україну, але, з огляду на особисту образу на Путіна, зробить чимало для стримування Росії. Тому на тривале припинення вогню, щонайменше до кінця цього року, розраховувати не варто, хоча певний шанс існує", - вважає експерт.

Крім того, на його думку, Путін не погодиться на виведення окупантів із Запорізької та Херсонської областей.

"Щодо можливих територіальних "обмінів": Путін точно не погодиться виходити із Запорізької та Херсонської областей, а тим паче з Луганської та Донецької. Він уже проголосив ці регіони частиною Росії, закріпивши це в Конституції, і це його "червона лінія", яку, схоже, США врахували", - наголосив Розумний.

Зустріч Трампа і Путіна - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 11 серпня Трамп підтвердив свою зустріч із Путіним на Алясці. Очікується, що вона відбудеться 15 серпня.

Наступна зустріч має відбутися вже в тристоронньому форматі, вважає президент США.

"Наступна зустріч відбудеться із Зеленським і Путіним або Зеленський, Путін і я. Я хочу організувати зустріч між двома лідерами", - додав Трамп.

Також він заявив, що "буде певний обмін територіями".

"Буде певний обмін територіями. Росія окуповує значну частину території України, проте США і партнери будуть "намагатися повернути частину цієї території назад Україні", - додав Дональд Трамп і наголосив, що особисто не має наміру укладати з Путіним жодних домовленостей.

Трамп, імовірно, намагатиметься повернути Україні Херсонську та Запорізьку області, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Географічне положення дає регіонам розширений вихід до Чорного моря і річки Дніпро, тому вони особливо цінні.

Треба посилювати тиск на Росію, адже Москва не прагне припинення війни, сказав Володимир Зеленський, коментуючи питання, пов'язані з майбутньою зустріччю Трампа і Путіна.

"Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало", - додав президент.

Інші новини:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Володимир Зеленський Bloomberg Дональд Трамп Володимир Путін Переговори на Алясці
Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

