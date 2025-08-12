Новий сценарій Путіна: Туск попередив, що РФ хоче розсварити Київ та Варшаву

Що повідомив Туск:
- Росія хоче налякати Київ і Варшаву
- Антипольські жести зрежисовані Путіним чи його поплічниками
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна-агресорка Росія розпалює ворожнечу між поляками і українцями. Про це він написав у соцмережі X після нещодавнього інциденту на концерті білоруського репера Макса Коржа.
10 серпня під час події у Варшаві чоловік розгорнув червоно-чорний прапор ОУН-УПА, що викликало обурення у поляків. Внаслідок інциденту спалахнули заворушення.
Дональд Туск вважає, що подібні інциденти - справа рук Росії. Він написав, що у міру наближення війни в Україні до завершення, РФ робить усе можливе, щоб налякати Київ та Варшаву.
"Антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі – це сценарій, зрежисований Путіним, іноземними агентами та місцевими ідіотами. Завжди тими самими", - додав він.
Раніше Главред писав, що за словами польського прем'єра європейська безпека не означає нехтування співпрацею зі США. Тому Європа може виграти будь-яке протистояння з Росією.
Напередодні стало відомо, що Росія буде готова протистояти західним державам менш ніж за два роки. Про це, за словами Туска, свідчать підтверджені оцінки під час зустрічі з командувачем силами НАТО в Європі Алексусом Гринкевичем.
Нагадаємо, Дональд Туск заявив, що масштабна пожежа в торговому центрі "Маривільська", яка сталася 12 травня 2024 року у Варшаві, була результатом підпалу, організованого російськими спецслужбами.
Про персону: Дональд Туск
До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.
