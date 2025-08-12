Не тільки зупинити війну в Україні: що може Трамп змусити зробити Путіна

Американський президент має досить серйозні важелі впливу на Кремль.

https://glavred.net/war/ne-tolko-ostanovit-voynu-v-ukraine-chto-mozhet-tramp-zastavit-sdelat-putina-10689050.html Посилання скопійоване

Припинення війни в Україні - не єдине, що цікавить США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказав Божко:

Трампу потрібно не лише закінчення війни в Україні

США можуть тиснути на Росію загрозою потужних санкцій

Трамп може змусити Путіна припинити співпрацю з Китаєм

США та країна-агресорка Росія закінчують підготовку до переговорів на Алясці, які мають відбутися 15 серпня на рівні лідерів. Те, що у Москві погодилися на проведення особистої зустрічі кремлівського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом свідчить про те, що РФ шукає вихід з ситуації.

Як пояснив 24 каналу голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, у двох країн є зовсім різні інтереси щодо цієї зустрічі. Американський президент прагнутиме не лише, щоб Путін закінчив війну в Україні, але й пішов на значні геополітичні поступки.

відео дня

На думку експерта, зараз загроза вторинних санкцій та підвищення мит на товари з країн-партнерів Росії можуть стати серйозним викликом для економіки РФ. Тому Путін може змінити свою звичку тактику.

"Це єдина причина для Путіна зараз змінювати свою класичну гру і пропонувати щось, чого не було раніше, наприклад пряму зустріч із президентом США", - пояснив Божко.

Під час обговорення ключових поступок Трамп може виставити Путіну вимоги припинити співпрацю з Китаєм, вийти з БРІКС та відмовитись від антизахідних ініціатив.

БРІКС / Інфографіка: Главред

При цьому варто розуміти, що ці вимоги можуть бути неприйнятними для Путіна, адже вони суперечать стратегічним інтересам Росії у світі.

Як готується до зустрічі з Трампом Путін

Кремлівський диктатор не так просто мислить, як може здатися на перший погляд. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів, що Путін почав посилено готувати свої війська, як тільки зайшла мова про зустріч з Трампом на Алясці.

Ймовірно, його план наступний: розсварити Трампа та Зеленського і скористатися часом для нових спроб прориву на фронті. Про це свідчить те, що через тимчасово окупований Маріуполь ворог почав перекидати підкріплення та колони техніки на Запорізький напрямок для нових штурмів.

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці - останні новини

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що очільник РФ Володимир Путін досі не виявив жодного бажання йти на компроміси заради встановлення миру в Україні, тому саміт лідерів США та РФ на Алясці, вочевидь, не змінить цієї ситуації.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Однак будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений.

Нещодавно Главред писав, що напередодні саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, у дипломатичних колах обговорюють пом'якшення позиції президента України Володимира Зеленського.

Більше новин:

Про персону: Ярослав Божко Ярослав Божко — український політолог, голова Центру політичних досліджень "Доктрина". Він є активним коментатором політичних подій в Україні та світі, часто виступає на радіо та телебаченні. Ярослав Божко аналізує поточні політичні процеси, надаючи експертні оцінки та прогнози та часто коментує питання, пов'язані з міжнародними відносинами, внутрішньою політикою України, а також питання війни з Росією. Крім того, він є спікером руху спротиву окупації на тимчасово окупованих територіях України "Жовта Стрічка".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред