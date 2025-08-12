Рус
Яблуко від яблуні: син путіністки Валерії побив свою дружину

Олена Кюпелі
12 серпня 2025, 13:12
У родині путіністки Валерії повторюється історія з домашнім насильством.
Невістка Валерії зазнає насильства
Невістка Валерії страждає від насильства / Колаж Главред, Фото Instagram/lianashulginaa

У путіністки Валерії, яка підтримує військове вторгнення терориста Путіна в Україну, скандал у родині.

Як пишуть російські пропагандисти, син Валерії Арсеній систематично б'є свою дружину, яка зовсім недавно народила йому другу дитину. Новини спливли після того, як невістку Валерії Ліану Шульгіну довелося госпіталізувати.

Джерело, близьке до сім'ї, повідомляє: "Ліані часто дістається. Він успадкував запальний характер батька. Потім відкуповується подарунками - поїздками, прикрасами".

Інсайдер повідомив про насильство в родині Валерії
Інсайдер повідомив про насильство в родині Валерії / Фото Telegram/LIANA SHULGINA

Інсайдер припускає, що публікація фото зі швидкою допомогою могла бути завуальованим попередженням з боку Шульгіної: "Це сигнал, що вона більше не буде мовчати, якщо ситуація повториться".

Раніше в соцмережах з'явилися знімки, де блогерка зображена з медичними працівниками. Офіційна версія - падіння будинку. Однак близькі до пари джерела ставлять це під сумнів, вказуючи на можливу систематичність подібних інцидентів.

Інсайдер повідомив про насильство в родині Валерії
Інсайдер повідомив про насильство в родині Валерії / Фото Telegram/LIANA SHULGINA

Наразі ні Ліана Шульгіна, ні її чоловік Арсеній публічно не коментували ці звинувачення. Ситуація викликає серйозну стурбованість серед шанувальників блогерки.

Валерія і домашнє насильство

Зазначимо, що сама співачка-путіністка також страждала від домашнього насильства від продюсера Олександра Шульгіна. З перших місяців спільного життя композитор проявляв агресію: спочатку насильство було моральним, а потім стало і фізичним. Продюсер жорстоко бив Валерію і знущався над власними дітьми, через що вони жили в постійному страху.

Як раніше писав Главред, Йосип Пригожин поскаржився, що його хвилює залежність дружини Валерії щодо контролю харчування. Продюсер зазначив, що артистка навіть у ресторані зважує їжу, щоб не переїсти.

А також Йосип Пригожин поділився, що він із Валерією занадто різні. У співачки свій погляд на світ. Також він стверджує, що дружина завжди на його боці, а їхні стосунки побудовані на повазі та підтримці.

Про персону: Валерія

Хто така співачка Валерія?

Валерія - російська естрадна співачка, народна артистка Росії (2013), народна артистка Чеченської (2017) і Кабардино-Балкарської (2018) республік. Народна артистка ПМР (2016).
18 березня 2022 року виступила в "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "Zа мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президента".
7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Валерію внесли до санкційного списку України за "роль у російській пропаганді".

Валерия новини шоу бізнесу
