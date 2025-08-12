"Ситуація дуже складна, запас міцності економіки РФ добіг кінця": що чекає на Росію

Основні тези Шапрана:
- Економіка РФ зараз тримається на нафті, залишках резервів та інерції
- Війна фінансується за рахунок погіршення внутрішньої ситуації в Росії
- Ситуація з економікою в РФ дуже складна, це викликає запитання у місцевих еліт
Економіка країни-агресорки Росії зараз тримається на нафті, залишках резервів і на інерції. Економічні процеси мають інерційне підґрунтя – економіка не може рухнути за один день. Різкий обвал – це вже наслідок гострої кризи.
Російська економіка мала на початку вторгнення у 2022 році певний запас міцності, зараз він добіг кінця. Про це сказав економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран в інтерв’ю Главреду.
"Те, що ми спостерігаємо приблизно з початку цього року, – війна фінансується за рахунок погіршення внутрішньої ситуації в Росії. Це викликає запитання у місцевих еліт і регіональних представників влади, які там обираються", – зазначив він.
Шапран зазначив, що якщо почитати російські місцеві медіа, то видно, що ситуація дуже складна.
"На жаль, до нас доходить лише відлуння пропаганди з боку прокремлівських медіа. Але навіть у них періодично з’являється правда, яку приховати просто неможливо. Тому що є статистика, яку не підробити, є галузеві асоціації – від металургів до аграріїв, – які розповідають правду про стан справ у своїх сферах. Тому, коли я чую позитивні оцінки, мовляв, у них усе добре, податки зростають тощо, – розумію, що це досягається вибірковим висмикуванням окремих даних з негативного ряду і їх неправильною інтерпретацією", – сказав економіст.
Дивіться відео інтервʼю Віталія Шапрана Главреду про стан російської економіки:
Ситуація з економікою Росії – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, стало відомо, через яку причину в Росії почнеться "палацовий переворот". Через одне рішення Трампа у Росії дуже динамічно будуть розвиватися вкрай негативні економічні процеси.
Також раніше повідомлялося, що МВФ дав похмурий прогноз щодо економіки Росії. "Бум воєнного часу" в Росії йде на спад, незважаючи на те, що країні вдалося уникнути економічного краху після вторгнення в Україну.
Нагадаємо, дипломат Володимир Огризко зазначав, що якщо США введуть санкції, то економіка РФ може просто впасти. На думку Огризка, можуть настати непоправні зміни в структурі самої економіки – про це вже відкрито пишуть самі російські економісти.
Про персону: Віталій Шапран
Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.
У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.
У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.
З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.
