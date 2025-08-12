"Ситуація дуже складна, запас міцності економіки РФ добіг кінця": що чекає на Росію

Зараз війна фінансується за рахунок погіршення внутрішньої ситуації в Росії. Це викликає запитання у місцевих еліт і регіональних представників влади.

Основні тези Шапрана:

Економіка РФ зараз тримається на нафті, залишках резервів та інерції

Війна фінансується за рахунок погіршення внутрішньої ситуації в Росії

Ситуація з економікою в РФ дуже складна, це викликає запитання у місцевих еліт

Економіка країни-агресорки Росії зараз тримається на нафті, залишках резервів і на інерції. Економічні процеси мають інерційне підґрунтя – економіка не може рухнути за один день. Різкий обвал – це вже наслідок гострої кризи.

Російська економіка мала на початку вторгнення у 2022 році певний запас міцності, зараз він добіг кінця. Про це сказав економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран в інтерв’ю Главреду.

"Те, що ми спостерігаємо приблизно з початку цього року, – війна фінансується за рахунок погіршення внутрішньої ситуації в Росії. Це викликає запитання у місцевих еліт і регіональних представників влади, які там обираються", – зазначив він.

Шапран зазначив, що якщо почитати російські місцеві медіа, то видно, що ситуація дуже складна.

"На жаль, до нас доходить лише відлуння пропаганди з боку прокремлівських медіа. Але навіть у них періодично з’являється правда, яку приховати просто неможливо. Тому що є статистика, яку не підробити, є галузеві асоціації – від металургів до аграріїв, – які розповідають правду про стан справ у своїх сферах. Тому, коли я чую позитивні оцінки, мовляв, у них усе добре, податки зростають тощо, – розумію, що це досягається вибірковим висмикуванням окремих даних з негативного ряду і їх неправильною інтерпретацією", – сказав економіст.

Про персону: Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

