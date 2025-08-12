Що РФ готує замість закінчення війни: Зеленський про переговори Трампа з Путіним

Важливе із заяв Зеленського:
- РФ не готується до припинення війни
- Росія має відповідати за відмову від припинення вбивств
Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за чітку підтримку незалежності та територіальної цілісності.
Він зазначив у Telegram, що РФ не готується до припинення війни, тому треба продовжувати тиск на Росію - "тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії".
"Бачимо, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало", - написав Зеленський.
Президент зазначив, що Росія має відповідати за відмову від припинення вбивств.
"Питання, що стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма нами разом. Будь-яке рішення має додавати до спільних безпекових можливостей. І за відмову від припинення вбивств Росія має відповідати. Поки вони продовжують війну та окупацію, ми всі разом маємо продовжувати наш тиск - тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії. Дякую всім, хто допомагає! Мир завдяки силі", - наголосив він.
Зеленський подякував лідерам ЄС за підтримку незалежності та територіальної цілісності України, і президенту США Дональду Трампу за "активний підхід до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну гідним миром".
"Вдячний лідерам Європи за чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності і саме такого активного підходу до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну гідним миром. Дійсно, ми всі підтримуємо рішучість президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обдурити світ", - зазначив глава Української держави.
Переговори Трампа з Путіним: думка експерта
На думку голови Центру політичних студій "Доктрина" Ярослава Божка, Україна і Росія переслідують різні цілі в контексті можливої зустрічі. Американський лідер, за його словами, наполягатиме не тільки на припиненні війни з боку Путіна, а й домагатиметься від нього серйозних поступок на міжнародній арені.
Раніше радник Трампа назвав три ключові інструменти впливу на Путіна. Пастор Бернс підтримує використання всіх інструментів для завершення війни та безпеки України.
Нагадаємо, лідери ЄС планують переговори з Трампом перед його зустріччю з Путіним. Європейські політики хочуть переконати Трампа посилити тиск на Путіна, якщо той не буде вести переговори в дусі доброї волі.
Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп має зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.
Про персону: Ярослав Божко
Ярослав Божко — український політолог, голова Центру політичних досліджень "Доктрина". Він є активним коментатором політичних подій в Україні та світі, часто виступає на радіо та телебаченні.
Ярослав Божко аналізує поточні політичні процеси, надаючи експертні оцінки та прогнози та часто коментує питання, пов'язані з міжнародними відносинами, внутрішньою політикою України, а також питання війни з Росією.
Крім того, він є спікером руху спротиву окупації на тимчасово окупованих територіях України "Жовта Стрічка".
