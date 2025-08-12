Що РФ готує замість закінчення війни: Зеленський про переговори Трампа з Путіним

Президент подякував лідерам ЄС і президенту США Дональду Трампу за допомогу в завершенні війни.

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо переговорів / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот

Важливе із заяв Зеленського:

РФ не готується до припинення війни

Росія має відповідати за відмову від припинення вбивств

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за чітку підтримку незалежності та територіальної цілісності.

Він зазначив у Telegram, що РФ не готується до припинення війни, тому треба продовжувати тиск на Росію - "тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії".

"Бачимо, що російська армія не готується до припинення війни. Навпаки, вони займаються такими переміщеннями, які свідчать про підготовку нових наступальних операцій. У таких умовах важливо, щоб єдності світу нічого не загрожувало", - написав Зеленський.

Президент зазначив, що Росія має відповідати за відмову від припинення вбивств.

"Питання, що стосуються безпеки України та Європи, обговорюються всіма нами разом. Будь-яке рішення має додавати до спільних безпекових можливостей. І за відмову від припинення вбивств Росія має відповідати. Поки вони продовжують війну та окупацію, ми всі разом маємо продовжувати наш тиск - тиск сили, тиск санкцій, тиск дипломатії. Дякую всім, хто допомагає! Мир завдяки силі", - наголосив він.

Зеленський подякував лідерам ЄС за підтримку незалежності та територіальної цілісності України, і президенту США Дональду Трампу за "активний підхід до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну гідним миром".

"Вдячний лідерам Європи за чітку підтримку нашої незалежності, територіальної цілісності і саме такого активного підходу до дипломатії, який може допомогти завершити цю війну гідним миром. Дійсно, ми всі підтримуємо рішучість президента Трампа і маємо разом сформувати такі позиції, які не дозволять Росії вкотре обдурити світ", - зазначив глава Української держави.

Переговори Трампа з Путіним: думка експерта

На думку голови Центру політичних студій "Доктрина" Ярослава Божка, Україна і Росія переслідують різні цілі в контексті можливої зустрічі. Американський лідер, за його словами, наполягатиме не тільки на припиненні війни з боку Путіна, а й домагатиметься від нього серйозних поступок на міжнародній арені.

Переговори Трампа з Путіним - новини за темою

Раніше радник Трампа назвав три ключові інструменти впливу на Путіна. Пастор Бернс підтримує використання всіх інструментів для завершення війни та безпеки України.

Нагадаємо, лідери ЄС планують переговори з Трампом перед його зустріччю з Путіним. Європейські політики хочуть переконати Трампа посилити тиск на Путіна, якщо той не буде вести переговори в дусі доброї волі.

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп має зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

Про персону: Ярослав Божко Ярослав Божко — український політолог, голова Центру політичних досліджень "Доктрина". Він є активним коментатором політичних подій в Україні та світі, часто виступає на радіо та телебаченні. Ярослав Божко аналізує поточні політичні процеси, надаючи експертні оцінки та прогнози та часто коментує питання, пов'язані з міжнародними відносинами, внутрішньою політикою України, а також питання війни з Росією. Крім того, він є спікером руху спротиву окупації на тимчасово окупованих територіях України "Жовта Стрічка".

