Як росіяни могли прорватися на сході: у ЗСУ розкрили тактику ворога

Стратегія РФ виснажує українські сили і потребує додаткового комплектування особовим складом.

https://glavred.net/ukraine/kak-rossiyane-mogli-prorvatsya-na-vostoke-v-vsu-raskryli-taktiku-vraga-10689068.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 58 ОМБр

Головне:

Ворог застосовує тактику непомітного проникнення малих груп глибоко в оборону

Стратегія РФ виснажує українські сили та потребує додаткового комплектування

Російські загарбники намагаються прорвати оборону, використовуючи малі піхотні підрозділи для просочування між позиціями Збройних сил України.

І хоча росіяни демонструють певні медійні успіхи, фактично більшість таких груп знищується українськими військовими, йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угруповання військ ЗСУ "Донецьк".

відео дня

Українські військові зазначають, що ворог застосовує тактику непомітного проникнення малих груп глибоко в оборону, змушуючи ЗСУ вести бої не лише на передових позиціях, а й у глибині своїх рубежів. Ця стратегія виснажує українські сили і потребує додаткового комплектування особовим складом.

"Ситуація залишається складною та динамічною, тому ОТУ "Донецьк" та всі Сили оборони України потребують максимальної підтримки суспільства, віри у власні сили та згуртованості. Воїни працюють у максимальному темпі, кожен на своєму місці, ведучи бої за незалежність країни", - додали в ОТГ "Донецьк".

/ Главред

Чи є прорив РФ на сході: що кажуть у ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що наративи про здачу позицій у Донецькій області є російською пропагандою.

"Один із наративів, які вже вкидає [росіяни] та їхні манкурти на тлі подій на Донеччині - це що "хтось щось здає". Традиційний брехливий наратив, яким росія супроводжує будь-які події на фронті з метою внести розкол у суспільну дискусію серед цивільних зараз", - написав Коваленко в Telegram.

За його словами, ситуація, що склалася, є "об'єктивною ситуацією у війні", і Сили оборони роблять усе можливе для знищення ворога.

Ситуація на Донбасі - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Азов зайняв смугу оборони на Донбасі. Ситуація наближається до того, що Покровськ і Мирноград вже не можна буде врятувати.

Як писав Главред, якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Покровсько-Мирноградській агломерації армія країни-агресора тримає найшвидший темп просування. Лише за останню добу окупанти пройшли 3 км кв.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред