Як росіяни могли прорватися на сході: у ЗСУ розкрили тактику ворога

Олексій Тесля
12 серпня 2025, 11:49
Стратегія РФ виснажує українські сили і потребує додаткового комплектування особовим складом.
ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: 58 ОМБр

Головне:

  • Ворог застосовує тактику непомітного проникнення малих груп глибоко в оборону
  • Стратегія РФ виснажує українські сили та потребує додаткового комплектування

Російські загарбники намагаються прорвати оборону, використовуючи малі піхотні підрозділи для просочування між позиціями Збройних сил України.

І хоча росіяни демонструють певні медійні успіхи, фактично більшість таких груп знищується українськими військовими, йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угруповання військ ЗСУ "Донецьк".

Українські військові зазначають, що ворог застосовує тактику непомітного проникнення малих груп глибоко в оборону, змушуючи ЗСУ вести бої не лише на передових позиціях, а й у глибині своїх рубежів. Ця стратегія виснажує українські сили і потребує додаткового комплектування особовим складом.

"Ситуація залишається складною та динамічною, тому ОТУ "Донецьк" та всі Сили оборони України потребують максимальної підтримки суспільства, віри у власні сили та згуртованості. Воїни працюють у максимальному темпі, кожен на своєму місці, ведучи бої за незалежність країни", - додали в ОТГ "Донецьк".

Чи є прорив РФ на сході: що кажуть у ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що наративи про здачу позицій у Донецькій області є російською пропагандою.

"Один із наративів, які вже вкидає [росіяни] та їхні манкурти на тлі подій на Донеччині - це що "хтось щось здає". Традиційний брехливий наратив, яким росія супроводжує будь-які події на фронті з метою внести розкол у суспільну дискусію серед цивільних зараз", - написав Коваленко в Telegram.

За його словами, ситуація, що склалася, є "об'єктивною ситуацією у війні", і Сили оборони роблять усе можливе для знищення ворога.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

ЗСУ війна на Донбасі Покровськ війна Росії та України
