Як росіяни могли прорватися на сході: у ЗСУ розкрили тактику ворога

- Ворог застосовує тактику непомітного проникнення малих груп глибоко в оборону
- Стратегія РФ виснажує українські сили та потребує додаткового комплектування
Російські загарбники намагаються прорвати оборону, використовуючи малі піхотні підрозділи для просочування між позиціями Збройних сил України.
І хоча росіяни демонструють певні медійні успіхи, фактично більшість таких груп знищується українськими військовими, йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угруповання військ ЗСУ "Донецьк".
Українські військові зазначають, що ворог застосовує тактику непомітного проникнення малих груп глибоко в оборону, змушуючи ЗСУ вести бої не лише на передових позиціях, а й у глибині своїх рубежів. Ця стратегія виснажує українські сили і потребує додаткового комплектування особовим складом.
"Ситуація залишається складною та динамічною, тому ОТУ "Донецьк" та всі Сили оборони України потребують максимальної підтримки суспільства, віри у власні сили та згуртованості. Воїни працюють у максимальному темпі, кожен на своєму місці, ведучи бої за незалежність країни", - додали в ОТГ "Донецьк".
Чи є прорив РФ на сході: що кажуть у ЦПД
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що наративи про здачу позицій у Донецькій області є російською пропагандою.
"Один із наративів, які вже вкидає [росіяни] та їхні манкурти на тлі подій на Донеччині - це що "хтось щось здає". Традиційний брехливий наратив, яким росія супроводжує будь-які події на фронті з метою внести розкол у суспільну дискусію серед цивільних зараз", - написав Коваленко в Telegram.
За його словами, ситуація, що склалася, є "об'єктивною ситуацією у війні", і Сили оборони роблять усе можливе для знищення ворога.
Ситуація на Донбасі - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що Азов зайняв смугу оборони на Донбасі. Ситуація наближається до того, що Покровськ і Мирноград вже не можна буде врятувати.
Як писав Главред, якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Покровсько-Мирноградській агломерації армія країни-агресора тримає найшвидший темп просування. Лише за останню добу окупанти пройшли 3 км кв.
