Зеленський поговорив з Ердоганом: у Туреччині оголосили про мирну ініціативу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтримав принцип, згідно з яким перемовини без України не принесуть мир, сказав Володимир Зеленський.

Ердоган у розмові із Зеленським підтвердив готовність Туреччини прийняти саміт за участю Трампа і Путіна / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з главою Туреччини Реджепом Ердоганом. Очільник турецької держави згоден з тим, що перемовини без участі Києва не принесуть мир. Анкара готова організувати саміт за участю лідера України, глави Кремля Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа і самого Ердогана.

Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

У своєму Telegram-каналі глава держави розповів, що провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Говорив із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У нас завжди дружні і змістовні розмови, відчуваємо і дуже цінуємо таке щире і тепле ставлення Туреччини і всього турецького народу до наших людей.

Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за посередницьку роль Туреччини під час зустрічей із російською стороною в Стамбулі", - зазначив Зеленський.

Україні потрібен чесний мир, Ердоган із цим згоден

За словами Зеленського, Ердоган визнає, що будь-які перемовини без участі Києва не принесуть стійкого миру.

"Обговорили наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз. Президент Ердоган чітко заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть стійкого миру. Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій", - уточнив президент України.

Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, РФ і Туреччини

Український гарант додав, що Київ готовий до будь-яких форматів зустрічі для завершення війни, а Ердоган - до організації саміту на рівні лідерів України, США, РФ і Туреччини.

"Зазначив, що ми готові до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства і закінчити війну. Президент Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини. Також говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН. Спільно працюємо над участю Туреччини. Дякую!" - наголосив Володимир Зеленський.

Що сказали в Ердогана

В адміністрації президента Туреччини повідомили, що Ердоган і Зеленський обговорили двосторонні відносини країн, регіональні та глобальні питання.

Як зазначається, Ердоган нагадав про прогрес, якого було досягнуто під час перемовин делегацій України та РФ у Стамбулі, і висловив сподівання на припинення вогню та встановлення міцного миру.

В Анкарі підтвердили слова Зеленського про те, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів. На думку Ердогана, створення робочих груп може підготувати ґрунт для такої зустрічі.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів і вважає, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах може прокласти шлях до цього саміту", - уточнили в турецькій адміністрації.

Крім того, Реджеп Ердоган наголосив, що Туреччина й надалі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України.

Зустріч Трампа і Путіна - головні новини:

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що в п'ятницю, 15 серпня, відбудеться його зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним. Перемовини будуть проводитися на Алясці

Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що Трамп спробує повернути під контроль Києва окуповані росіянами райони Херсонської та Запорізької областей. Географія регіонів дає їм розширений доступ до Дніпра і Чорного моря, що робить їх особливо цінними.

Цілі Путіна - уникнути нових санкцій і закріпити за РФ окуповані території, вважає оглядач Bloomberg Марк Чемпіон. На його думку, якщо Трамп піде на "умови" Путіна, території "назавжди" будуть обміняні на тимчасове припинення вогню.

Про персону: Реджеп Тайїп Ердоган Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

