Ворог посилив тиск на двох важливих напрямках: куди рвуться росіяни

За словами Трегубова, росіяни намагаються скористатися останнім місяцем літа.

Трегубов прокоментував ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Коротко:

Росія тисне на Купʼянському напрямку

Ворог також активізувався поблизу кордону з Дніпропетровської області

Російські окупанти посилили наступальні дії на Куп'янському та Новопавлівському напрямках. Ворог атакує поблизу адміністративної межі з Дніпропетровською областю. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі загарбники підтягують підкріплення та активно тиснуть на Купʼянському напрямку.

"Там (Куп'янськ - Главред) сильний тиск по всьому напрямку. Росіяни намагаються використати останній місяць літа, підтягують підкріплення і тиснуть", - сказав Трегубов.

Водночас він зазначив, що схожа ситуація також відбувається на Новопавлівському напрямку, особливо поблизу адміністративної межі з Дніпропетровською областю.

"Намагання туди зайти станом на зараз невдалі, але (росіяни - Главред) активно намагаються та намагатимуться", - зазначив Трегубов.

Він підкреслив, що наразі по всій зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" російські окупанти "полізли як в останню мить".

Купʼянськ / Інфографіка: Главред

РФ планує провести новий наступ

Заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін в інтерв'ю Фокусу повідомив, що російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська.

Він пояснив, що судячи з перехоплень і накопичення сил, росіяни дійсно перекидають підрозділи, що свідчить про підготовку до нового етапу наступу.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що росіяни прорвали фронт на Донеччині.

Пізніше військовий оглядач Bild Юліан Рьопке заявив, що найближчими годинами може вирішитися доля 29% території Донецької області, що залишилися під контролем України. Він зазначає, що глибина прориву фронту окупантами на північ від Покровська становить близько 18 кілометрів, що дало змогу росіянам вийти до траси з Дніпра на Слов'янськ і Краматорськ.

Як писав Главред, ситуація на Покровському напрямку залишається складною та динамічною. Кілька днів тому 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" зайняв певну смугу оборони. Російські окупанти, намагаючись просунутися вперед, зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

