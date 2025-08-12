Ворог посилив тиск на двох важливих напрямках: куди рвуться росіяни

Коротко:
- Росія тисне на Купʼянському напрямку
- Ворог також активізувався поблизу кордону з Дніпропетровської області
Російські окупанти посилили наступальні дії на Куп'янському та Новопавлівському напрямках. Ворог атакує поблизу адміністративної межі з Дніпропетровською областю. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
За його словами, наразі загарбники підтягують підкріплення та активно тиснуть на Купʼянському напрямку.
"Там (Куп'янськ - Главред) сильний тиск по всьому напрямку. Росіяни намагаються використати останній місяць літа, підтягують підкріплення і тиснуть", - сказав Трегубов.
Водночас він зазначив, що схожа ситуація також відбувається на Новопавлівському напрямку, особливо поблизу адміністративної межі з Дніпропетровською областю.
"Намагання туди зайти станом на зараз невдалі, але (росіяни - Главред) активно намагаються та намагатимуться", - зазначив Трегубов.
Він підкреслив, що наразі по всій зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро" російські окупанти "полізли як в останню мить".
РФ планує провести новий наступ
Заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін в інтерв'ю Фокусу повідомив, що російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська.
Він пояснив, що судячи з перехоплень і накопичення сил, росіяни дійсно перекидають підрозділи, що свідчить про підготовку до нового етапу наступу.
Ситуація на фронті - новини за темою
Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що росіяни прорвали фронт на Донеччині.
Пізніше військовий оглядач Bild Юліан Рьопке заявив, що найближчими годинами може вирішитися доля 29% території Донецької області, що залишилися під контролем України. Він зазначає, що глибина прориву фронту окупантами на північ від Покровська становить близько 18 кілометрів, що дало змогу росіянам вийти до траси з Дніпра на Слов'янськ і Краматорськ.
Як писав Главред, ситуація на Покровському напрямку залишається складною та динамічною. Кілька днів тому 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" зайняв певну смугу оборони. Російські окупанти, намагаючись просунутися вперед, зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці.
Про персону: Віктор Трегубов
Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч.
Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.
Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.
У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.
