"Реальна зміна на полі бою": Сибіга розповів, як працює чеська ініціатива

Збройні сили України мають отримати близько 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів до кінця 2025 року.

Сибіга розповів, як працює чеська ініціатива / колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/andrij.sybiha

Коротко:

У 2024 році було доставлено 1,5 млн снарядів великого калібру

Чеська ініціатива допомогла змінити російську арт-перевагу

У рамках чеської ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів до кінця цього року Україна має отримати близько 1,8 млн боєприпасів. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським у Києві, пише УНІАН.

"Чехія здійснює практичні внески в нашу спільну безпеку та оборону, зокрема, завдяки чеській снарядній ініціативі, започаткованій у 2024 році, Збройні сили України мають отримати близько 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів до кінця цього року", - повідомив Сибіга. відео дня

Як зазначив український міністр, постачання боєприпасів за рахунок заморожених російських активів - це не просто допомога, а життєво важливий внесок в оборону України. І це приклад рішучих і сміливих рішень Чехії.

Зі свого боку, Ліпавський наголосив, що торік було доставлено 1,5 млн снарядів великого калібру.

"Чеська боєприпасна ініціатива допомогла змінити російську артилерійську перевагу з "10 до 1", до "2 до 1". Це в п'ять разів зменшення і реальна зміна на полі бою", - наголосив він.

Ініціатива Чехії - що відомо про постачання Україні снарядів

Як повідомляв Главред, у березні 2024 року Чехія з іншими країнами-членами НАТО зібрала необхідну суму для закупівлі 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів для України у "третіх" країн. Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, німецький уряд надав "тризначну мільйонну суму" на закупівлю боєприпасів для України.

Рік тому військові говорили, що різниця в артилерійських пострілах між Україною і Росією скоротилася з 1:7 до 1:3.

У липні 2024 року Чехія почала другий проєкт із закупівлі снарядів для української армії. Перший за участю інших країн-членів ЄС був успішно виконаний.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

