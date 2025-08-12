Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

Окупанти намагаються просочуватися диверсійними та малими піхотними групами через наші оборонні порядки.

https://glavred.net/ukraine/vrag-oboshel-pozicii-i-zashel-v-tyl-vsu-genshtab-o-detalyah-proryva-rf-na-vostoke-10689185.html Посилання скопійоване

ЗСУ ліквідують прорив росіян на сході / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Головне:

Кілька груп РФ обійшли позиції українських захисників

Диверсанти потайки проникли в кілька населених пунктів

Вживаються дієві заходи, щоб зупинити просування російських окупантів на Добропільському та Покровському напрямках Донецької області.

"Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, тільки на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу. Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Незважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними та малими піхотними групами через наші оборонні порядки", - повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

відео дня

Зазначається, що кілька нечисленних груп РФ, обійшовши позиції українських захисників, зробили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь.

Також, користуючись особливостями місцевого ландшафту, диверсанти потайки проникали в населені пункти:

Веселе;

Вільне;

Рубіжне;

Кучерів Яр.

"Деякі з груп уже знищені, решта - у процесі знищення. Ситуація непроста та динамічна, проте Сили оборони вживають усіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили та засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі.

Резервні підрозділи вже виявили ворога і мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон. Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів", - підсумували там.

/ Главред

Подробиці ліквідації прориву РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виділив додаткові сили і засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони на Покровському напрямку, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов "Інтерфакс-Україна".

"Рішенням головнокомандувача виділено додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони", - повідомив Ковальов.

Він зазначив, що противник використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами через першу лінію наших позицій.

Він поінформував, що на покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити українські підрозділи, Сили оборони ліквідували 64 окупанта.

"На покровському напрямку ворог здійснив 35 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне. Досі тривають три бойові зіткнення", - розповів Ковальов.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 64 і поранили 38 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв'язку та один мотоцикл. Також пошкодили одну гармату та два мотоцикли загарбників.

Ситуація на фронті: аналіз Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку противник здійснив 25 спроб потіснити наші підрозділи в районах Попового Яру, Володимирівки, Колодязів, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, а також у напрямку Родинського та Променя. Сили оборони вже відбили двадцять чотири атаки.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону в районах Дачного, Новоукраїнки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Воскресенки та Андріївки-Клевцового. Чотири бої тривають.

Ситуація на Донбасі - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Bild дізналися про критичний прорив РФ. ЗСУ знадобляться кілька днів, щоб ліквідувати прорив, вважає Юліан Репке.

Як писав Главред, якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Покровсько-Мирноградській агломерації армія країни-агресора тримає найшвидший темп просування. Лише за останню добу окупанти пройшли 3 км кв.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред