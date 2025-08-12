Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Де ховається чорненька з НеАнгелів із секретною дитиною - стиліст розкрив таємницю

Анна Підгорна
12 серпня 2025, 17:43
62
Іван Морозов розповів, чому Вікторія Смеюха не повертається в Україну.
Вікторія Смеюха
Вікторія Смеюха де зараз - стиліст Морозов розкрив таємницю співачки / колаж: Главред, фото: instagram.com/vikanablack

Читайте більше:

  • Де зараз Вікторія Смеюха
  • Чому артистка не приїжджає в Україну

Восени 2025 року виповниться три роки, як українська співачка та колишня учасниця дуету НеАнгели Вікторія Смеюха зникла з українського інформаційного простору. Відомо, що на початку повномасштабної війни артистка разом із сім'єю покинула Україну заради безпеки.

Утім, про життя Смеюхи за кордоном нічого не відомо. Припускають, що Вікторія живе в Італії, де виховує свого таємного первістка.

відео дня

Цю теорію в розмові з ТСН.ua підтвердив український стиліст Іван Морозов. Він зазначив, що обидві учасниці НеАнгелів живуть за межами України. Слава Камінська час від часу приїжджає сюди, а Вікторія Смеюха не наважується мандрувати з маленькою дитиною на руках, та переживає за її безпеку.

"Вони там перебувають вимушено через маленьких дітей, яких вони не хочуть везти під обстріли. У Слави час від часу випадає нагода приїхати, бо тут її нерухомість і справи. А Вікторія, наскільки мені відомо, не приїжджає виключно тому, що має достатньо маленьку дитину", - каже Морозов.

Вікторія Смеюха з родиною
Вікторія Смеюха з мамою, старшою сестрою та племінницею / instagram.com/vikanablack

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що на зірку "Холостяка-11" Олександру Миколюк напав ґвалтівник. Дівчина отримала численні травми голови, ніг і рук, а також сильне нервове потрясіння.

Також ексдружина мера Києва Віталія Кличка, модель і співачка Наталія Єгорова, заговорила про весілля. Це була її перша заява про особисте життя з моменту розлучення влітку 2022 року.

Читайте також:

Про персону: Вікторія Смеюха

Вікторія Смеюха - українська співачка. Вікторію до зміни імені звали Катерина Смеюха, у неї контральто - низький жіночий голос. У 2005 році Вікторія брала участь у вокальному телепроєкті "Шанс", після виступала як сольна співачка під псевдонімом Кайра, повідомляє Вікіпедія. Із 2006 до 2021 року - учасниця поп-дуету НеАнгели. Після розпаду колективу відновила сольну кар'єру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Вікторія Смеюха новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вдруге за тиждень: СБУ вдарила по терміналі зберігання "Шахедів" у Татарстані

Вдруге за тиждень: СБУ вдарила по терміналі зберігання "Шахедів" у Татарстані

18:32Війна
Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

18:03Україна
Зеленський поговорив з Ердоганом: у Туреччині оголосили про мирну ініціативу

Зеленський поговорив з Ердоганом: у Туреччині оголосили про мирну ініціативу

17:31Політика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

"Відчувати себе коханою": ексдружина Кличка заговорила про весілля

"Відчувати себе коханою": ексдружина Кличка заговорила про весілля

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

Останні новини

19:08

"Якась бабуся вигадала": навіщо в'яжуть на руки хустини під час похорону

19:00

Двісті грам і вони спілі: городниця поділилася дідовським методом без хіміїВідео

18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

18:32

Вдруге за тиждень: СБУ вдарила по терміналі зберігання "Шахедів" у Татарстані

18:09

Що потрібно з іконою вдома 13 серпня: прикмети, яких варто дотримуватися

Кризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - ШапранКризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - Шапран
18:04

Плями від поту та дезодоранту зникнуть на очах: знадобиться копійчаний продукт

18:03

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

17:43

Де ховається чорненька з НеАнгелів із секретною дитиною - стиліст розкрив таємницю

17:31

Зеленський поговорив з Ердоганом: у Туреччині оголосили про мирну ініціативу

Реклама
17:21

Чим заміняли всім відомий йогурт у СРСР та як він називавсяВідео

17:12

Де заховався папуга: тільки люди із суперздібностями його побачать

16:55

Від простої добавки щури біжать не оглядаючись: як легко позбутися гризунівВідео

16:53

Території "в обмін" на завершення війни: Україна оголосила свою позицію

16:52

Рішень щодо України не буде: Зеленський здивував заявою про саміт на Алясці

16:41

Зеленський доручив спростити перетин кордону для частини чоловіків: хто у списку

16:24

Ворог посилив тиск на двох важливих напрямках: куди рвуться росіяни

16:15

"Ситуація дуже складна, запас міцності економіки РФ добіг кінця": що чекає на РосіюВідео

16:05

Санкції "знищать Росію": у Сенаті пригрозили Путіну перед переговорами

15:59

Голлівуд зніме приквел "Рембо": хто замінить Сталлоне

15:50

В українців може виникнути заборгованість за газ при регулярній сплаті - причина

Реклама
15:43

Серед старого лахміття знайдете скарб: радянський годинник, який коштує тисячіФото

15:35

У Путіна на зустріч із Трампом дві мети, одна з них - території - Bloomberg

15:24

Порошенко витратив $200 тис на лікування діабету в Лондоні, бо колись знищив підтримку інсулінозалежних – військовий

15:11

Як сказати українською "утренник" і "транжир": ні за що не здогадаєтеся самостійноВідео

15:07

"Реальна зміна на полі бою": Сибіга розповів, як працює чеська ініціатива

15:05

Швидко, просто і пальчики оближеш: рецепт фантастичної закуски з помідорів

14:52

Про це знали лише одиниці: українцям розкрили секрет збільшення пенсії

14:34

Новий сценарій Путіна: Туск попередив, що РФ хоче розсварити Київ та Варшаву

13:58

Український футболіст Забарний став гравцем ПСЖ: не обійшлося без скандалу з РФ

13:57

Спека посилиться: стала відома дата підвищення температури повітря в Україні

13:54

Під загрозою два стратегічні міста: у Bild дізналися про критичний прорив РФ

13:51

"Угорський Янукович": в Орбана знайшли маєток з великим зоопаркомФото

13:12

Яблуко від яблуні: син путіністки Валерії побив свою дружину

12:54

Що РФ готує замість закінчення війни: Зеленський про переговори Трампа з Путіним

12:49

Мінус радіолокаційний комплекс: у Криму знищено потужний радар

12:48

Пожежні машини мчать з сиренами: дрони атакували Татарстан

12:22

Що заважає виспатися і розслабитися: вісім промахів у декорі спальні

12:09

"Зустрічаюся з трьома": Наталка Денисенко відверто розповіла про особисте

12:00

"Деякі персонажі просто перевзулися": Dibrova про артистів-утікачів, український шоу-бізнес та сучасну музикуЕксклюзив

11:52

Люди роками помиляються: які продукти не можна зберігати разом

Реклама
11:49

Як росіяни могли прорватися на сході: у ЗСУ розкрили тактику ворога

11:41

Чому 13 серпня не можна починати нові важливі справи: яке церковне свято

11:28

Красень Артем Пльондер у ролі Виговського: як тривають зйомки пригодницької стрічки від 2+2

11:12

Пловчиха Клочкова заробляє в окупованому Севастополі: що вона робить

10:54

Три міста у великій небезпеці, Азов зайняв смугу оборони: що відбувається на Донбасі

10:52

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

10:50

Не тільки зупинити війну в Україні: що може Трамп змусити зробити Путіна

10:50

Які території Трамп може повернути Україні на переговорах із Путіним – ISW

10:20

Жінка, розгадавши таємницю доньки, розкрила її дивні дії з ложками та виделками

10:12

Сумує за СРСР і підтримує МП: куди пропав Олексій Дівєєв-Церковний

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти