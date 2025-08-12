Де ховається чорненька з НеАнгелів із секретною дитиною - стиліст розкрив таємницю

Читайте більше:
- Де зараз Вікторія Смеюха
- Чому артистка не приїжджає в Україну
Восени 2025 року виповниться три роки, як українська співачка та колишня учасниця дуету НеАнгели Вікторія Смеюха зникла з українського інформаційного простору. Відомо, що на початку повномасштабної війни артистка разом із сім'єю покинула Україну заради безпеки.
Утім, про життя Смеюхи за кордоном нічого не відомо. Припускають, що Вікторія живе в Італії, де виховує свого таємного первістка.
Цю теорію в розмові з ТСН.ua підтвердив український стиліст Іван Морозов. Він зазначив, що обидві учасниці НеАнгелів живуть за межами України. Слава Камінська час від часу приїжджає сюди, а Вікторія Смеюха не наважується мандрувати з маленькою дитиною на руках, та переживає за її безпеку.
"Вони там перебувають вимушено через маленьких дітей, яких вони не хочуть везти під обстріли. У Слави час від часу випадає нагода приїхати, бо тут її нерухомість і справи. А Вікторія, наскільки мені відомо, не приїжджає виключно тому, що має достатньо маленьку дитину", - каже Морозов.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що на зірку "Холостяка-11" Олександру Миколюк напав ґвалтівник. Дівчина отримала численні травми голови, ніг і рук, а також сильне нервове потрясіння.
Також ексдружина мера Києва Віталія Кличка, модель і співачка Наталія Єгорова, заговорила про весілля. Це була її перша заява про особисте життя з моменту розлучення влітку 2022 року.
Читайте також:
- "Якісь кризи, непорозуміння": Лілія Ребрик висловилася про проблеми з чоловіком
- Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі
- Відома піарниця відмовилася співпрацювати з Козловським - що сталося
Про персону: Вікторія Смеюха
Вікторія Смеюха - українська співачка. Вікторію до зміни імені звали Катерина Смеюха, у неї контральто - низький жіночий голос. У 2005 році Вікторія брала участь у вокальному телепроєкті "Шанс", після виступала як сольна співачка під псевдонімом Кайра, повідомляє Вікіпедія. Із 2006 до 2021 року - учасниця поп-дуету НеАнгели. Після розпаду колективу відновила сольну кар'єру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред