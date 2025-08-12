Де ховається чорненька з НеАнгелів із секретною дитиною - стиліст розкрив таємницю

Іван Морозов розповів, чому Вікторія Смеюха не повертається в Україну.

https://glavred.net/starnews/gde-pryachetsya-chernenkaya-iz-neangelov-s-sekretnym-rebenkom-stilist-raskryl-taynu-10689179.html Посилання скопійоване

Вікторія Смеюха де зараз - стиліст Морозов розкрив таємницю співачки / колаж: Главред, фото: instagram.com/vikanablack

Читайте більше:

Де зараз Вікторія Смеюха

Чому артистка не приїжджає в Україну

Восени 2025 року виповниться три роки, як українська співачка та колишня учасниця дуету НеАнгели Вікторія Смеюха зникла з українського інформаційного простору. Відомо, що на початку повномасштабної війни артистка разом із сім'єю покинула Україну заради безпеки.

Утім, про життя Смеюхи за кордоном нічого не відомо. Припускають, що Вікторія живе в Італії, де виховує свого таємного первістка.

відео дня

Цю теорію в розмові з ТСН.ua підтвердив український стиліст Іван Морозов. Він зазначив, що обидві учасниці НеАнгелів живуть за межами України. Слава Камінська час від часу приїжджає сюди, а Вікторія Смеюха не наважується мандрувати з маленькою дитиною на руках, та переживає за її безпеку.

"Вони там перебувають вимушено через маленьких дітей, яких вони не хочуть везти під обстріли. У Слави час від часу випадає нагода приїхати, бо тут її нерухомість і справи. А Вікторія, наскільки мені відомо, не приїжджає виключно тому, що має достатньо маленьку дитину", - каже Морозов.

Вікторія Смеюха з мамою, старшою сестрою та племінницею / instagram.com/vikanablack

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що на зірку "Холостяка-11" Олександру Миколюк напав ґвалтівник. Дівчина отримала численні травми голови, ніг і рук, а також сильне нервове потрясіння.

Також ексдружина мера Києва Віталія Кличка, модель і співачка Наталія Єгорова, заговорила про весілля. Це була її перша заява про особисте життя з моменту розлучення влітку 2022 року.

Читайте також:

Про персону: Вікторія Смеюха Вікторія Смеюха - українська співачка. Вікторію до зміни імені звали Катерина Смеюха, у неї контральто - низький жіночий голос. У 2005 році Вікторія брала участь у вокальному телепроєкті "Шанс", після виступала як сольна співачка під псевдонімом Кайра, повідомляє Вікіпедія. Із 2006 до 2021 року - учасниця поп-дуету НеАнгели. Після розпаду колективу відновила сольну кар'єру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред