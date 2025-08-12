Три міста у великій небезпеці, Азов зайняв смугу оборони: що відбувається на Донбасі

Новини з фронту розповіли в Нацгвардії. А Богдан Мірошников заявив, що ситуація наближається до того, що Покровськ і Мирноград уже не можна буде врятувати.

На Покровському напрямку корпус "Азов" зайняв смугу оборони / Колаж: Главред, фото: t.me/ngu_war_for_peace, deepstatemap

Ви дізнаєтеся:

Що відбувається на Покровському напрямку

Як оцінюють ситуацію на фронті Мірошников і Кротевич

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною та динамічною. Кілька днів тому 1-й корпус Національної гвардії України "Азов" зайняв певну смугу оборони. Про це повідомили в Національній гвардії України.

Російські окупанти, намагаючись просунутися вперед, зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці.

"Підрозділами корпусу сплановано та вжито заходів щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше", - йдеться в повідомленні.

За словами джерел Української правди, йдеться про одну з найважчих ділянок фронту на Покровському напрямку – наступ у напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ.

Покровськ на карті / deepstatemap

Ситуація наближається до критичної - Мірошников

Тим часом військовий оглядач Богдан Мірошников у ніч на 12 серпня заявив про хаос в управлінні у зв'язку з передачею зон відповідальності від ОТГ до корпусів.

"Тому що дехто не може домовитися про закріплення за корпусами доданих підрозділів, не може домовитися про конкретні межі зон відповідальності та ще багато бюрократичних моментів. І часто придані підрозділи виконують завдання від командування двох корпусів. А ворог б'є вже в стики корпусів, і обидва корпуси кидаються "гасити пожежу" одночасно. А ресурси не гумові, і окупанти залюбки цим користується. Ось це і сталося на покровсько-добропільському напрямку. Окупант вдарив у стик корпусів. І тепер у нас є ось такі "результати", - написав Мірошников у Telegram.

Військовий оглядач додав, що проблеми оперативно-тактичного характеру "вилазять" на північний схід від міста. Тим часом "усі були зайняті ліквідацією ДРГ у Покровську", хоча за фактом це "малі піхотні групи ворога, які під чіткий супровід дронів успішно інфільтрувалися в глибину наших порядків".

"А коли цих малих груп - кілька десятків, вони можуть і 10-15 км проповзти в такий самий спосіб. Пропустити їх - це одна справа, а вибити звідти - це кров, піт, життя і здоров'я наших бійців. І виснаження резервів. Тому навіть якщо цей прорив на стику корпусів у бік Добропілля та Дружківки буде локалізовано і вдасться хоч трохи посунути окупантів - знайте, що за цим стоять наші втрати", - зазначив.

​Покровськ / Інфографіка: Главред ​

За словами Мірошникова, оперативно-тактична ситуація на Покровському напрямку поступово наближається до того, що "Покровськ і Мирноград уже не можна буде врятувати".

"Поки що ситуація такою досі не є. Ще не настав той критичний момент. Але на жаль, усе йде до того, на даний момент", - написав він у Telegram.

Мірошников упевнений, що врятувати агломерацію можливо.

"Але і не лобовими штурмами це робиться, спроби яких з нашого боку вже мали місце! Ворог до цього адаптувався вже давно. Передаю величезний "привіт" тим, хто сточує найкращі підрозділи в безглуздих лобових атаках", - підкреслив він.

Про персону: Богдан Мірошников Блогер, військовий кореспондент. Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини. Зараз живе в Києві.

Кротевич заявив про катастрофу на лінії Покровськ - Костянтинівка

Покровськ і Мирноград перебувають на межі оточення, а Костянтинівка - у напівоточенні. Нинішня ситуація не виникла раптово, а розвивалася впродовж тривалого часу - ще з минулого року. Про це 11 серпня заявив колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич.

У соцмережі X він звернувся до президента Зеленського.

"Пане президенте, я щиро не знаю, що саме Вам доповідають, але інформую: на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна [катастрофа] (неценз.- ред.). І ця катастрофа наростає вже давно, погіршуючись із кожним днем", - написав він.

За словами Кротевича, армія РФ продовжує просування в бік Краматорська і Дружківки, а "лінії бойового зіткнення як постійної лінії фактично не існує".

Військовий пов'язує ситуацію з "втратою резервів, масовим роздрібненням підрозділів по всій лінії фронту, звітами про "взяте село" як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілом мобілізаційного ресурсу "кумам" та абсолютною відсутністю стратегічного й навіть оперативного бачення в частини військового керівництва".

Він також розкритикував нові призначення командирів: "Ті командування, які зараз призначають (або вже призначили), щоб "виправити непоправне", найімовірніше, звинуватять у тій катастрофі, що вже відбувається".

"Тавр" підкреслив, що як офіцер діє за принципами честі:

"Я офіцер, і в мене є поняття гідності. Моя совість чиста. Доповідь закінчив. Усі офіцери, які прийняли "правила гри" - я не знаю, що вам сказати. Я вас не розумію", - резюмував Кротевич.

Про персону: Богдан Кротевич Богдан Олександрович Кротевич (позивний "Тавр") - український військовослужбовець, майор Національної гвардії України, в.о. командира бригади Національної гвардії України "Азов", учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня. Кротевич народився 26 березня 1993 року в місті Ізмаїл, Одеська область. Згодом разом із сім'єю переїхав до міста Сімферополь, Крим. Навчався в Сімферопольській школі мистецтв. Закінчив факультет суднознавства Київської державної академії водного транспорту. Брав участь у Революції Гідності у складі Правого Сектора. З 2014 року воював у зоні АТО/ООС у складі полку "Азов". Був командиром взводу, а потім став заступником начальника штабу, з 2021 - начальник штабу, перший заступник командира. Брав участь у боях за Широкине та обороні Світлодарської дуги, Мар'їнки, Красногорівки. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 лютому 2022 року захищав Маріуполь. Потрапив у полон з "Азовсталі". 21 вересня 2022 року звільнений із російського полону. Станом на осінь 2022 року до липня 2023 року був виконувачем обов'язків командира бригади "Азов". Із серпня 2023 року повернувся на посаду начальника штабу бригади "Азов". Нагороди: орден Богдана Хмельницького III ступеня (25 березня 2022 року) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов'язку;

нагрудний знак "Козацький хрест" I, II і III ступенів.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У зведенні Генштабу вранці 12 серпня повідомили, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Вдале, Лисівка, Звіряче, Оріхове, Дачне.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили п'ять танків, п'ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 107 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 106 одиниць автомобільної та одну одиницю спецтехніки.

Ситуація на Покровському напрямку / facebook.com/GeneralStaff.ua/posts

Бої за Покровськ - останні новини

Як писав Главред, наприкінці липня військовий експерт Іван Ступак заявив, що в найближчі два місяці Покровськ Донецької області може стати епіцентром боїв. Тут найгірша ситуація на фронті. Якщо вона стане критичною, Силам оборони доведеться розглядати питання про вихід із міста.

Також Ступак заявив: якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.

На початку серпня колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко заявив, що країна-агресор Росія зібрала на Покровському напрямку понад 110 тисяч загарбників. Значна кількість живої сили дозволяє ворогу просуватися.

Інші новини:

